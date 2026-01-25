कोल्हापूर
Kognoli Toll Plaza Accident : पुणे बंगळुर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; कोगनोळी टोलनाक्यावर पती, पत्नी ठार, आठ महिन्यांची वृष्टी बचावली पण...
Highway Accident News : निपाणी कोल्हापूर रस्त्यावरील कोगनोळी टोलनाक्यावर झालेल्या भीषण अपघातात कारने ट्रकला धडक दिल्याने पती-पत्नीचा मृत्यू झाला.
Pune Bangalore National Highway Accident : निपाणी येथील कोगनोळी चेक पोस्ट नाक्याजवळ शुक्रवारी (ता. २३) झालेल्या मोटार व कंटेनरमधील अपघातातील जखमी दांपत्याचा उपचारावेळी मृत्यू झाला. जिगर किशोर नाकरानी (वय २४) व ऋतिका जिगर नाकरानी (वय २४, दोघेही रा. शिवराई हाईट्स, कळंबा कारागृहाच्या पिछाडीस, पाचगाव रोड, कोल्हापूर) अशी मृत पती-पत्नीची नावे आहेत.