Kolhapur Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्तीचा दुसरा टप्पा सुरू! 37.65 कोटींचा निधी मंजूर, खात्यावर कधी जमा होणार पैसे?

कुडित्रे (जि. कोल्हापूर) : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मिळाली आहे. यामध्ये ५ हजार ७८५ लाभार्थ्यांसाठी ३७ कोटी ६५ लाख १५ हजार ४६१ रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मंगळवारी ते बुधवारी कर्जमुक्तीचे पैसे कर्ज खात्यावर वर्ग होणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सूत्रांनी (Maharashtra farmer loan waiver 2026) दिली..सोमवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास दुसऱ्या टप्प्यातील याद्या जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयाला प्राप्त झाल्या. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश आहे. मंगळवारी या सर्व याद्या बँकेच्या संबंधित शाखांकडे आणि तेथून विविध विकास संस्थांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. यानंतर मंजूर रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर वर्ग केली जाईल..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.दरम्यान, जिल्ह्यातील अद्याप १७० लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांची रक्कम प्रलंबित असून, ते सध्या प्रतीक्षेत आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.