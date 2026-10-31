Radhanagari Wildlife Sanctuary : पर्यटकांसाठी खूशखबर! 'या' तारखेपासून दाजीपूर-राधानगरी जंगल सफारी सुरू; अभयारण्यात काय काय असणार खास?

राधानगरी : राधानगरी-दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य रविवारपासून (ता. १) पर्यटकांसाठी खुले होणार आहे. पावसाळ्यात बंद असलेली जंगल सफारी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी वन्यजीव विभागाने तयारी केली (Radhanagari Wildlife Sanctuary open from November 1) आहे..दोन वर्षांत पर्यटकांसाठीच्या मूलभूत सुविधांवर वन्यजीव विभागाने अधिक भर दिला आहे. हसणेतील पर्यटक सुविधा केंद्रस्थळी महिला व पुरुष पर्यटकांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह व चेंजिंग रूमची उभारणी केली आहे. दाजीपूर राज्य मार्गालगत प्रशस्त प्रवेश कमान, स्वच्छतागृह आणि शॉपी उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यावर पोहोचले आहे..यंदाच्या पर्यटन हंगामाच्या पूर्वाधात दाजीपुरात पर्यटकांसाठी, थ्री स्टार दर्जाच्या सुविधांचे अद्ययावत हॉलिडे रिसॉर्ट पर्यटकांच्या सेवेत येणार आहे. तर उत्तरार्धात पर्यटकांना आकृष्ट करणारे ‘ॲडव्हेंचर पार्क’ आणि ‘बॅक वॉटर बीच पॉईंट’ प्रकल्प पर्यटकांसाठी खुले होणार आहेत. वन्यजीव विभागाच्या सहा आणि स्थानिकांच्या जवळपास २० वाहनांचा ताफा जंगल सफारीसाठी तैनात आहे..Maratha History : कापडी पिशवीत आढळली 300 वर्षांपूर्वीची तब्बल 10 ते 12 जुनी मोडीलिपीतील पत्रे; नाईक सरदेसाई घराण्याचा इतिहास उजेडात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या आज्ञापत्राचाही उल्लेख .पाणवठ्यांची स्वच्छता केली आहे. नैसर्गिक ओढे/नाले आणि झऱ्यातील पाणीसाठा टिकविण्यासाठी दगडी बांध घातले आहेत. जंगल सफारीचे व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीकीय समिती ऐवजी आता वन्यजीव विभागामार्फत करण्यात येत आहे.-राजेंद्र घुणकीकर, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी (वन्यजीव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.