कोल्हापूर

Radhanagari Wildlife Sanctuary : पर्यटकांसाठी खूशखबर! 'या' तारखेपासून दाजीपूर-राधानगरी जंगल सफारी सुरू; अभयारण्यात काय काय असणार खास?

Radhanagari Dajipur Wildlife Sanctuary reopening date : राधानगरी-दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य १ नोव्हेंबरपासून पर्यटकांसाठी खुले होणार आहे. जंगल सफारीसह नवीन पर्यटक सुविधा, थ्री स्टार रिसॉर्ट, ॲडव्हेंचर पार्क आणि बॅकवॉटर बीच पॉईंटमुळे पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
Radhanagari Dajipur jungle safari in Kolhapur

Radhanagari Dajipur jungle safari in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राधानगरी : राधानगरी-दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य रविवारपासून (ता. १) पर्यटकांसाठी खुले होणार आहे. पावसाळ्यात बंद असलेली जंगल सफारी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी वन्यजीव विभागाने तयारी केली (Radhanagari Wildlife Sanctuary open from November 1) आहे.

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