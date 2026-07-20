Radhanagari Dam Water Level : राधानगरी धरण 71 टक्के भरले; दाजीपुरातून धरणात 1000 क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा?

राधानगरी : तालुक्यातील सर्व धरण क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरू असल्याने धरणांच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत राधानगरी धरण क्षेत्रात ११३ मिलिमीटर पावसाची नोंद (Kolhapur heavy rainfall dam update) झाली. हे धरण सहा टीएमसी म्हणजे ७१ टक्के भरले आहे. पूर्ण क्षमतेने भरण्यास १४ फूट पातळी कमी आहे. पाणलोट क्षेत्रातील दाजीपूर परिसरात अतिवृष्टी कायम आहे..दाजीपूर परिसरातून धरण जलाशयात १००० क्युसेक पाण्याची आवक असल्याने पाणी पातळी झपाट्याने वाढत आहे. तुळशी धरण क्षेत्रावर ५६ मिलिमीटर आणि काळम्मावाडी धरण क्षेत्रावर ६५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. काळम्मावाडी धरण ३७ टक्के म्हणजे साडेनऊ टीएमसी भरले आहे..Almatti Dam Water Level Latest Update : आलमट्टी धरणाचे पाणी केवळ पिण्यासाठीच; कृष्णा भाग्य जल निगमचा आदेश, शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता.आजऱ्यात पावसाची उघड झापआजरा : काल पावसाची उघड झाप दिसून आली. विश्रांती घेत पाऊस पडत होता. सकाळी काही काळ उन्ह पडले होते. दुपारनंतर पावसाने जोर पकडला. दिवसभर पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या. पावसामुळे शेतीकामाला वेग आला आहे. भात रोपलावणीचे काम सुरू आहे. सर्फनाला प्रकल्प उद्या सकाळपर्यंत भरण्याची शक्यता असून त्यांने इशारा पातळी गाठली आहे. या प्रकल्पातून पाणी सोडले जाणार असल्याने हिरण्यकेशी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा पाटबंधारे व जलसंपदा विभागाकडून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.