Radhanagari Dam Water Release : राधानगरी धरणाचे दोन दरवाजे उघडले; भोगावती नदी पात्रात 4 हजार 256 क्युसेक विसर्ग, कोल्हापुरातील 35 बंधारे पाण्याखाली

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील राधानगरी धरणात ८.३५ टीएमसी पाणीसाठा आहे. आज राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे क्रमांक ३ व ६ हे खुले झाले आहेत. या स्वयंचलित द्वारामधून २ हजार ८५६ व पावर हाऊस मधून १४०० असा एकूण ४ हजार २५६ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. जिल्ह्यातील ३५ बंधारे पाण्याखाली आहेत. जिल्ह्यात आज सरासरी ६.४ मिमी पाऊस पडला. नदीची पाणी पातळी मध्यरात्री १२ वाजता ३० फूट सहा इंच इतकी (Kolhapur radhanagari dam water level latest update) होती..जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा (कंसात एकूण टक्केवारी)- राधानगरी ८.३५ टीएमसी ( १००), तुळशी २.९२ टीएमसी (८४.२), वारणा २९.४८ टीएमसी (८५.७१), दूधगंगा १६.५४ टीएमसी (६५.१४), कासारी २.३३ टीएमसी (८३.९७), कडवी २.५० टीएमसी (९९.५), कुंभी २.१६ टीएमसी (७९.६७), पाटगाव २.६१ टीएमसी (७०.१८), चिकोत्रा ०.८५ टीएमसी (५६.१), चित्री १.८९ टीएमसी (१००), जंगमहट्टी १.२२ (१००), घटप्रभा १.५६ टीएमसी (१००), जांबरे ०.८२ टीएमसी (१००) , आंबेओहोळ १.१५ टीएमसी (९२.७७), सर्फनाला ०.६७ टीएमसी (१००), धामणी १.२९ टीएमसी (३३.२९)..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दरवाजे आज 10 वाजता 6 फुटांनी उचलणार; 32 हजारांहून अधिक क्युसेकने होणार विसर्ग, कृष्णा-कोयनाकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.पावसाने ओलांडली सरासरीपन्हाळा : पन्हाळा तालुक्यात यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावत वार्षिक सरासरीचा टप्पा पार केला आहे. आजवर झालेल्या अवघ्या २४ दिवसांच्या पावसात तालुक्यात तब्बल ६४४.४ मि.मी.पावसाची नोंद झाली आहे. हे प्रमाण मागील वार्षिक सरासरीच्या (५८७.७ मि.मी.) १०९.६ टक्के इतके असून, तालुक्याने पावसाची सरासरी ओलांडली आहे..India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट.दरम्यानच्या काळात पावसाने काही दिवस पूर्ण विश्रांती घेतली होती. मात्र, कमी दिवसांत संततधार पाऊस झाला. तालुक्यातील सात महसूल मंडळांमध्ये बाजार भोगाव मंडळात सर्वाधिक १०३२.७ मि.मी. असा विक्रमी पाऊस नोंदवला गेला, तर कोतोली ८०५.१ मि.मी., पन्हाळा ६८३.७ मि.मी., पडळ ६५४.३ मि.मी., कळे ५४५.३ मि.मी. बाजार भोगाव, कोतोली, पन्हाळा आणि पडळ या चारही मंडळांत पावसाने सरासरी शंभरी पार केली आहे. या दमदार पावसामुळे तालुक्यातील बळीराजा सुखावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.