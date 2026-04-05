Radhanagari Tiger sighting : राधानगरीच्या जंगलात दोन वाघांची नोंद, कॅमेऱ्यात झाले कैद; सह्याद्रीत 9 वाघांची संख्या

थोडक्यात...राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यात नोंद; कॅमेरा ट्रॅप, नियमित गस्तीत पुरावेसहा वर्षांपूर्वी प्राणीगणनेदरम्यान वनमजुराला प्रौढ वाघाचे दर्शन.गेल्यावर्षी फोंडा घाटात दोन बछडे आणि मादीचे प्रवाशांना दर्शन.अनेकदा वाघांच्या कुटुंबाच्या पायांचे ठसे वन विभागाला आढळले.अधूनमधून स्थानिकांना दर्शन आणि अस्तित्वाची चाहूल.Tiger spotted in Radhanagari forest : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या पट्ट्यात राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यात दोन प्रौढ नर वाघांची अधिकृत नोंद झाली आहे. वन विभागाच्या सखोल पडताळणीत बाब स्पष्ट झाली आहे. कॅमेरा ट्रॅप आणि नियमित गस्तीत मिळालेल्या पुराव्यांवरून 'एसटीआर - ०७' आणि 'एसटीआर - ०८' असे नामांकन असलेले हे दोन्ही वाघ नर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..वन विभागाने वाघांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, त्यांच्या स्वतंत्र अधिवास क्षेत्रांचा (टेरिटरी) अभ्यास सुरू आहे. प्राथमिक निष्कर्षांनुसार हे दोन्ही वाघ प्रौढ अवस्थेतील असून, ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावरत असल्याचे दिसून येत आहे. पगमार्क्स, कॅमेरा ट्रॅप छायाचित्रे आणि इतर वैज्ञानिक पद्धतींच्या आधारे त्यांची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या भ्रमणमार्ग, पाणवठ्यांचा वापर आणि निवास क्षेत्राचे सविस्तर विश्लेषणही सुरू आहे..सावंतवाडी-दोडामार्ग ते राधानगरी हा पट्टा वाघांसाठी महत्त्वाचा नैसर्गिक कॉरिडॉर ठरत असून पुढे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पापर्यंत त्याची सलग जोडणी आहे. त्यामुळे वाघांचे उत्तरेकडे स्थलांतर सुलभ होत असल्याचे वनाधिकाऱ्यांचे मत आहे. क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण यांच्या मते, सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वाघांची वाढती संख्या ही व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धन प्रयत्नांचे यश अधोरेखित करणारी बाब आहे.'.'नियमित गस्तीदरम्यान तसेच कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवरून 'एसटीआर- ०७' आणि 'एसटीआर- ०८' असे नामांकन असलेले दोन्ही वाघ नर असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याची माहिती दाजीपूरचे वन अधिकारी राजेंद्र घुणकीकर यांनी दिली. मात्र, अभयारण्य अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने अलीकडच्या पंधरा दिवसांत त्यांची चाहूल लागली नसल्याचेही घुणकीकर यांनी सांगितले..सावंतवाडी दोडामार्ग ते राधानगरी अभयारण्य हा भाग वाघांचा अतिशय चांगला भ्रमणमार्ग आहे. पुढे हा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पापर्यंत आहे. त्यामुळे वाघ हा उत्तरेकडे पुढे स्थलांतर होण्यास मदत होत आहे.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.नऊ वाघांचे अस्तित्वसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि त्याला जोडलेल्या राधानगरी परिसरात सध्या 'सेनापती' (टी १), 'सुभेदार' (टी २), 'बाजी' (टी ३), 'चंदा' (टी ४), 'तारा' (टी ५), 'हिरकणी' (टी ६), 'रायबा' (टी ७), 'सरदार' (टी ८) आणि 'शिलेदार' (टी ९) अशा नऊ वाघांच्या अस्तित्वाची नोंद आहे. या वाढत्या उपस्थितीमुळे सह्याद्रीतील जैवविविधतेला बळ मिळत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.