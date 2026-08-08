Kalammawadi Dam Leakage : काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीवर महत्त्वाची अपडेट! 'शॉट-क्रिटिंग'चा प्रयोग यशस्वी; यंदा धरण 100 टक्के भरण्याचा मार्ग मोकळा

राधानगरी : काळम्मावाडी धरण गळती रोखण्यासाठी यंदा शॉट-क्रिटिंगचा प्रयोग राबविला. तो यशस्वी होत असल्याचे दिसत असल्याने यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिकचा म्हणजे धरणाच्या पूर्ण क्षमतेने पाणी साठविण्याचा निर्णय या दोन दिवसांत होण्याची शक्यता (Kalammawadi Dam water storage 2026) आहे. .गतवर्षी २१.८९ टीएमसी इतका पाणी संचय केला होता. धरण २५.४० टीएमसी या क्षमतेला पूर्ण भरले जाते. आज रोजी २१ टीएमसी म्हणजे क्षमतेच्या ८५ टक्के इतका पाणीसाठा झाला आहे. दोन दिवसांपासून वक्राकार दरवाजातून सुरू करण्यात आलेला विसर्ग आज थांबविण्याचा निर्णय झाला आहे..दूधगंगा धरण निर्मितीपासून धरणाच्या मुख्य भिंतीतून गळती सुरू झाल्याने हा प्रकल्प सातत्याने वादग्रस्त ठरला आहे. सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात गळती आणि प्रकल्प उभारणीत झालेला हलगर्जीपणा हा सातत्याने विधिमंडळामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आला होता. अनेकदा गळती रोखण्याचे विविध प्रयोग झाले; परंतु, परिणाम शून्यता दिसल्याने यंदा पहिल्यांदाच शॉर्ट क्रिटिंगचा प्रयोग राबविला. धरणाच्या मुख्य भिंतीला गळतीच्या माथ्यावरून बोअर मारून त्यामध्ये यांत्रिक साहाय्याने प्रेशरने सिमेंट घातले गेले. यासाठी गतवर्षी २१.८९ टीएमसी इतका मर्यादित पाणीसाठा ठेवणे भाग पडले होते..Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य.या शॉट क्रिटिंगचा चांगला परिणाम दिसून आला असून, गळतीचे प्रमाण निम्म्याने कमी झाले आहे. गळतीचा हा प्रयोग यशस्वी ठरण्याच्या मार्गावर असल्याने यंदा पूर्ण क्षमतेने पाणी संचय होण्याची शक्यता आहे. हे धरण ६४७ मीटर म्हणजे २५.४० टीएमसी पातळीला पूर्ण क्षमतेने भरते. गतवर्षी ६४३ मीटर म्हणजे २१.८९ मीटरपर्यंत पातळी ठेवली होती. यंदा उशिरा पाऊस सुरू होऊनही आज रोजी २१ टीएमसी इतका पाणी संचय झाला आहे. गळती कमी झाल्याने धरणात पूर्ण संचय करण्याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे...Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाच्या सांडव्यावरून 18,337 तर वीज गृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग; सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत आणले खाली.पूर्ण क्षमतेने संचय झाल्यास राधानगरीवरील ताण कमीगतवर्षी चार टीएमसीने पाणी संचय कमी झाल्याने यंदा अखेरच्या टप्प्यात पाणी तुटवड्याचे परिणाम जाणवले. याचा ताण राधानगरी धरणावर पडला. यंदा पूर्ण क्षमतेने संचय झाल्यास सुरुवातीला दोन महिने गैबी बोगद्यातून पंचगंगेत पाणी सोडून राधानगरी धरणाचा ताण कमी होऊ शकतो आणि गळतीच्या उपाययोजना कामालाही गती येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.