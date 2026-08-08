कोल्हापूर

Kalammawadi Dam Leakage : काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीवर महत्त्वाची अपडेट! 'शॉट-क्रिटिंग'चा प्रयोग यशस्वी; यंदा धरण 100 टक्के भरण्याचा मार्ग मोकळा

Kalammawadi Dam Leakage Control Experiment : काळम्मावाडी धरणातील गळती रोखण्यासाठी यंदा शॉट-क्रिटिंगचा प्रयोग करण्यात आला. प्रयोग यशस्वी होत असल्याने २१ टीएमसी झालेला पाणीसाठा वाढवून धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
Kalammawadi Dam leakage control update

Kalammawadi Dam leakage control update

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सकाळ डिजिटल टीम
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राधानगरी : काळम्मावाडी धरण गळती रोखण्यासाठी यंदा शॉट-क्रिटिंगचा प्रयोग राबविला. तो यशस्वी होत असल्याचे दिसत असल्याने यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिकचा म्हणजे धरणाच्या पूर्ण क्षमतेने पाणी साठविण्याचा निर्णय या दोन दिवसांत होण्याची शक्यता (Kalammawadi Dam water storage 2026) आहे.

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