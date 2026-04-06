Kolhapur News: राधानगरी अभयारण्यात 'राणोजी'ची डरकाळी घुमणार, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या १० वर

राशिवडे बुद्रुक: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामधील राधानगरी अभयारण्य हे सुरक्षित आणि वाघांच्या वृद्धीसाठी अनुकूल असल्याचे आता सिद्ध होऊ लागले आहे. हा परिसर नैसर्गिक अधिवासासाठी योग्य असल्याने येथे वाघांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून आले येत आहे..आज आणखी एका 'राणोजी' नावाच्या नव्या पाहुण्याची भर पडली आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील राधानगरी अभयारण्यात आणखी एक नवीन वाघ आढळला असून त्याचे 'एसटीआर १० राणोजी' असे नाव ठेवले आहे. सध्या हा नर वाघ राधानगरीच्या अभयारण्यात आपले वास्तव्य व एरिया (टेरिटरी) मार्क केली आहे..गेल्या सहा महिन्याच्या निरीक्षणानंतर आज या वाघाबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 'सह्याद्री' मध्ये दहा वाघ झाले असून त्यामधील सात नर आहेत, तर तीन मादी आहेत. एकूण पाच मादी व तीन नर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यास परवानगी केंद्राकडून मिळाली..त्यामधील दोन मादी ताडोबामधून तर एक पेंचमधून सह्याद्रीमध्ये सोडण्यात आली आहे. आता सह्याद्री मध्ये नैसर्गिक स्थलांतर होऊन स्थायिक सात नर वाघाची नोंद झाली आहे. येथे वंशवृद्धीसाठी मादीची गरज आहे. एखादी वाघीण राधानगरीमध्ये सोडल्यास तेथे असलेल्या तीन नर वाघांपैकी एखादा नर वाघ मिलन करून वंशवृद्धी करण्यास मदत करेल व त्यामुळे येथील पर्यटन वाढेल..त्यामुळे नव्याने निसर्ग पर्यटन व रोजगार वाढेल, अशी आपेक्षा आहे. जागतिक वारसा स्थळांमध्ये नोंद झालेल्या या सह्याद्री पट्ट्यातील अति संवेदनशील असलेल्या या दाजीपूर राधानगरी परिसरामध्ये आता वाघांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. येथील नैसर्गिक अधिवास आणि समृद्ध जंगल यामुळे वन्य प्राण्यांना सुरक्षित असले तरी या परिसराला जपण्याची जबाबदारी आता आणखीनच ठळक झाली आहे. वाघांच्या बाबतीत गेल्या सहा महिन्यांपासून निरीक्षण सुरू आहे.'राणोजी'ची आजच घोषणा झाली आहे. भविष्यात एखादी मादी वाघीण ताडोबामधून राधानगरीमध्ये सोडल्यास संख्या वंशवृद्धी होईल व पर्यटनाला चालना मिळेल.-रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.