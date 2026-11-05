Rahul Gandhi Tweet on Gokul : सतेज पाटील यांना राहुल गांधींची साथ, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड राजकारणावर राहुल गांधीचे ट्वीट

Satej Patil Rahul Gandhi Support : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्ष आता देशपातळीवर पोहोचला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपला नाकारले असताना, निवडणुकीनंतर नियम बदलून चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. या निर्णयावरून त्यांनी भाजपवर थेट निशाणा साधत दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आणि जनादेशात भेसळ केल्याची टीका केली आहे..राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवरून गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर भूमिका मांडल्याने या प्रकरणाला राष्ट्रीय राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. मात्र, निवडणुकीनंतर नियम बदलून चार संचालकांची नियुक्ती करून १२ चे संख्याबळ १६ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा दूध उत्पादकांच्या मतांचा अपहार असून, जनादेशात भेसळ करण्याचा प्रकार आहे. सत्ता वाचविण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. दूध उत्पादकांची मते हिरावून घेणाऱ्यांना शेतकरी विसरणार नाहीत, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला..पवन खेरा यांचेही सरकारवर टीकास्त्रकाँग्रेसचे नेते पवन खेरा यांनीही या निर्णयाला लोकशाही जनादेश बदलण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. १९ ऑक्टोबरला झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिल्याने निवडणूक प्रक्रिया रखडली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला नव्याने अध्यक्ष निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले..निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला काम करू देण्याऐवजी राज्य मंत्रिमंडळाने चार मतदानाचा अधिकार असलेले शासननियुक्त संचालक आणि एका शासकीय अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील संख्याबळाचे समीकरण बदलू शकते, असे पवन खेरा यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीनंतर सरकार नियम बदलू शकते का, असा सवाल उपस्थित करत या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Satej Patil Mumbai Visit : गोकुळच्या सत्तासंघर्षात सतेज पाटील तातडीने मुंबईला रवाना; १२ वाजता पत्रकार परिषद घेणार.गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला राष्ट्रीय महत्त्वगोकुळमधील १३ विरुद्ध १२ या निवडणूक निकालानंतर सुरू झालेला सत्तासंघर्ष आता केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राहुल गांधी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय नेत्याने थेट या प्रकरणावर भाष्य केल्याने काँग्रेसने हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून आता राजकीय संघर्षाबरोबरच कायदेशीर लढाईही तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीकडे त्यामुळे राज्यासह देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.