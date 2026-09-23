कोल्हापूर

Railway Recruitment Setback : रेल्वे भरतीतील संधी ३ मार्कांनी हुकली; भामटेमधील २३ वर्षीय युवतीने घेतला टोकाचा निर्णय

23-Year-Old Woman From Bhamte Dies in Tragic Incident : रेल्वे भरती परीक्षेत दोन गुणांनी संधी हुकल्यानंतर भामटे येथील २३ वर्षीय वैष्णवी पाटील मानसिक तणावाखाली होती.
Railway Recruitment Setback

Railway Recruitment Setback

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : रेल्वे भरती परीक्षेतून मिळणारी संधी दोन गुणांनी हुकल्यानंतर आलेल्या नैराश्यातून एका तरुणीने मृत्यूला कवटाळले. भामटे (ता. करवीर) येथील वैष्णवी रामचंद्र पाटील (वय २३) हिने घरात काल रात्री आत्महत्या केली.

अभ्यासात हुशार असलेल्या या मुलीच्या अशा अंतामुळे गावावर शोककळा पसरली आहे. याबाबत करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः तिने बी. कॉम. पूर्ण केले होते. वडील शेतकरी तर आई गृहिणी आहे.

Railway Recruitment Setback
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कौटुंबिक परिस्थितीची जाणीव असलेल्या वैष्णवीने दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली होती. तिने एकापाठोपाठ अनेक स्पर्धा परीक्षा दिल्या. मात्र, यश सातत्याने हुलकावणी देत होते. यामुळे ती गेल्या दोन महिन्यांपासून मानसिक तणावाखाली होती.

त्यातच तिने सोमवारी रात्री टोकाचा निर्णय घेतला. तिचे वडील रामचंद्र पाटील रात्री नऊच्या सुमारास नियमित कामासाठी गोठ्यात गेले असता, त्यांना वैष्णवी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आली. हे दृश्य पाहताच त्यांनी हंबरडा फोडला.

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