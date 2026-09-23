ज्यांच्या ठसक्याने रंगायचा लावणीचा फड! त्या शकुंतलाताई नगरकर काळाच्या पडद्याआड, कलाविश्वावर शोककळा

SHAKUNTALA NAGARKAR DIES AFTER BATTLE WITH CANCER: ज्येष्ठ लावणीसम्राज्ञी शकुंतलाताई नगरकर यांचं निधन झालय. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांनी वयाच्या ६६ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. काही महिन्यांपूर्वी त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते, परंतु त्यातच त्यांचं निधन झालय. त्यांच्या जाण्याने लावणी आणि महाराष्ट्राच्या लोककला क्षेत्रातील कलाकारांनी शोक व्यक्त केलाय. .ज्येष्ठ लावणीसम्राज्ञी शकुंतला नगरकर यांचा जन्म अहिल्यानगरमध्ये झाला होता. आई छबुबाई नगरकर या लावणी कलावंत होत्या. त्यांचाच वारसा पुढे शकुंतलाताईनं नेला. त्यांनी १२ व्या वर्षी कलाक्षेत्रात पाऊल ठेवलं. १९७४ मध्ये मुंबईतील गिरणगावातील हनुमान थिएटरमध्ये त्यांच्या लावणीला खऱ्या आर्थाने प्रसिद्ध मिळाली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या लावणीतून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं..शकुंतलाताईंची खरी ओळख पारंपारिक संगीत बारी आणि बैठकीच्या लावणीसाठी होती. त्यांनी आपल्या लावणीतून प्रेक्षकांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला. लावणीची नजाकत, अदाकारी आणि श्रृगांरिक सादरीकरण यातून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्यानंतर त्या केवळ पारंपारिक शैलीवर अवलंबून न राहता त्यांनी कथक गुरू वसंतराव घाटगे यांच्याकडून शास्त्रोक शिक्षणाचे धडे घेतले. त्यानंतर त्यांच्या लावणीला अधिकच बहर आला. .लावणी के रंग आणि लव्ह अँड लावणी यासारखे प्रयोग त्यांनी आपल्या कलेतून तरुण पिढीकडे सुद्धा वळवले. त्यांनी शेवटपर्यंत पारंपारिक लावणीचा बाज जपून ठेवला. लोककलेसाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य झोकून दिलं. २०१८ मध्ये त्यांना मुंबई महापौर पुरस्कारने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं होतं. .गोविंदा कोमल रानीसोबत लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला, नेटकरी चिडले! 'सुनीताजींना आणायला हवं होतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.