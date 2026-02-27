Kolhapur Little Girl’s : ‘बाप्पांना आपल्या घरी नेऊया’ म्हणत चिमुकलीचा निरागस हट्ट; राजाराम तलावावर भावुक क्षण

कोल्हापूर : जैवविविधतेने नटलेल्या ऐतिहासिक राजाराम तलाव परिसरातील स्वच्छता मोहिमेत आज आबालवृद्धांनी योगदान दिले. त्यात टेंबलाईवाडीतील अष्टविनायक कॉलनीमधील तेजस्विनी संजय नायकुडे ही चिमुकली सहभागी झाली. .तलावाच्या काठाला आढळलेली श्री गणेशाची मूर्ती एका स्वयंसेवकाने बाजूला ठेवली होती. ही मूर्ती पहिल्यानंतर या चिमुकलीने मूर्ती स्वच्छ केली आणि ‘या बाप्पांना आपल्या घरी नेऊया’ असा हट्ट धरत ती रडू लागली..Kolhapur Child :“इजान, तुला जेवण वाढते…” आईच्या हाकेच्या काही क्षणांत पाच वर्षांच्या चिमुकला पाण्याच्या खड्ड्यात; कोल्हापूर हादरले.नगरसेवक प्रवीण केसरकर यांचे स्वीय सहायक आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय नायकुडे यांच्याबरोबर इयत्ता दुसरीमध्ये शिकणारी चिमुकली तेजस्विनी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास तलाव परिसरात आली. .काहीवेळातच तिथे नागरिकांची संख्या वाढली आणि ते स्वच्छता करू लागले. ते पाहून तेजस्विनीही लहान पिशव्या, कागद गोळा करत होती. त्यातच तिला एका दगडावर प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची गणेशमूर्ती दिसली. तिने या मूर्तीकडे धाव घेतली. .Kolhapur Muncipal : महापालिकेतर्फे शुक्रवारी स्वच्छता मोहीम; महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’च्या ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेचा पुढील टप्पा.मूर्ती स्वच्छ केली. बराच वेळ ती मूर्तीजवळ बसून होती. स्वच्छता आटोपून वडील संजय हे तेजस्विनी जवळ येताच तिने उत्साहाने त्यांना मूर्ती दाखविली. ही मूर्ती घरी नेण्यासाठी हट्ट धरत ती रडू लागली. .तिच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू आणि बाप्पांविषयीचा निरागस भाव पाहून उपस्थितही काहीसे भावुक झाले. वडिलांनी तेजस्विनीची समजूत काढत तिला घरी नेले आणि बाप्पांची मूर्ती जलतरण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडे सुपूर्द केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.