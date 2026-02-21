Rajarshi Shahu Birthplace Museum : राजर्षी शाहू जन्मस्थळ संग्रहालयाचे आज लोकार्पण

कोल्हापूर : ‘कसबा बावडा येथील लक्ष्मी विलास पॅलेसमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जीवन कार्यावर आधारित वस्तुसंग्रहालयाचा शनिवारी (ता. २१) लोकार्पण सोहळा होत आहे’, अशी माहिती वस्तुसंग्रहालयाचे सहायक अभिरक्षक उदय सुर्वे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. .सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री आशीष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दुपारी चार वाजता त्यास सुरुवात होईल. सुर्वे म्हणाले, ‘वस्तुसंग्रहालयात शाहू राजांच्या बालपणापासूनची छायाचित्रे, पेंटिंग्ज, राज्याभिषेक सोहळ्याचे शिल्प, हत्तीचा रथ, घोड्याचा खडखडाट, शाहू राजांच्या कृषी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, उद्योग क्षेत्रांतील कामावर आधारित छायाचित्रे, मॉडेल्स मांडण्यात आली आहेत. .'...म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव अजरामर आहे'; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदेंनी महाराजांबद्दल काय सांगितलं?.तसेच त्यांच्या कामावर प्रती दहा मिनिटांचे चार लघुपट करण्यात आले आहेत. शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज व शाहू महाराज, शाहू महाराजांचे कृषी धोरण, शाहू महाराज व कुस्ती, असे लघुपटांचे विषय आहेत. तसेच त्यांच्या भाषणांवर आधारित होलोग्राफी शो आहे.’.ते पुढे म्हणाले, ‘लक्ष्मी विलास पॅलेसच्या जतन व संवर्धनासाठी आठ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. संग्रहालयासाठी सात कोटी रुपये खर्च झाला आहे. राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध झाला आहे. .CM Devendra Fadnavis : किल्ले शिवनेरीसह बारा किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे गौरवोद्गार.सोहळ्यास पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू महाराज, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.’.दरम्यान, राजर्षी शाहू सलोखा मंच व अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्या वतीने दुपारी तीन वाजता दसरा चौक ते शाहू जन्मस्थळ दरम्यान ‘शाहू समता ज्योत फेरी’ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेस इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.