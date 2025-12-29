Rajendra More Death : 'गोकुळ'चे संचालक, काँग्रेस नेते राजेंद्र मोरे यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन; सहकार- राजकारण क्षेत्रात शोककळा

सरवडे (कोल्हापूर) : गोकुळ दूध संघ (Gokul Milk Union) व बिद्री सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक, काँग्रेसचे नेते राजेंद्र कृष्णाजी मोरे (वय ५८) यांचे काल सकाळी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन (Rajendra More Death) झाले. त्यांना उपचारासाठी कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. .ज्येष्ठ बंधू विजयसिंह मोरे यांच्या निधनानंतर मोरे गटाची संपूर्ण जबाबदारी राजेंद्र मोरे यांनी समर्थपणे पेलली. ‘गोकुळ’ व बिद्री साखर कारखान्याच्या संचालकपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी संस्था व सभासद हिताचे काम केले. काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीचा प्रश्न, गावातील सांडपाण्याचा प्रश्न, वाड्या-वस्त्यांवरील आरोग्य, पाणी सुविधा यांबाबत ते जागृत असत..Black Magic : भूतबाधेच्या अंधश्रद्धेतून विवाहितेवर अमानुष हल्ला; पाच वर्षांच्या मुलासमोरच कडुलिंबाच्या काठ्यांनी क्रूरपणे मारहाण.दरम्यान, दूरदृष्टी ठेवून सतत कार्यरत असणाऱ्या सेवाभावी नेत्याच्या अकाली निधनाने परिसरावर शोककळा पसरली आहे. अंत्ययात्रेला ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नाविद मुश्रीफ, बिद्री कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील, उपाध्यक्ष मनोज फराकटे, जिल्हा बँकेचे संचालक अर्जुन आबिटकर, ए. वाय. पाटील, उदयसिंह पाटील, सदाशिव चरापले, जालंदर पाटील, अजित पोवार, किसन चौगले, आर. वाय. पाटील, सुरेशराव सूर्यवंशी, सत्यजित जाधव, राहुल देसाई, विठ्ठलराव खोराटे, राजेंद्र पाटील, सुनीलराव सूर्यवंशी, जीवन पाटील, सुभाष पाटील, डी. एस. पाटील, एस. पी. पाटील, विश्वास पाटील, धीरज डोंगळे, विविध पक्षांचे, संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पंचायत समितीच्या माजी सदस्या कल्पना मोरे यांचे ते पती व सरपंच रणधीर मोरे यांचे चुलते होत. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुलगे, दोन भाऊ, भावजय, पुतणे असा परिवार आहे. रक्षाविसर्जन सोमवारी (ता. २९) सकाळी मोरे मळा सरवडे येथे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.