Sainik Takli MIDC controversy : आमदार यड्रावकरांनीच सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा घाट घातला? शिरोळ तहसील कार्यालयात आंदोलकांचे गंभीर आरोप; संभाजी भिडेंनी केलं नेतृत्व

Sainik Takli MIDC controversy News : सैनिक टाकळी येथील प्रस्तावित एमआयडीसीवरून ग्रामस्थांनी शिवसेनेचे नेते आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यावर गंभीर आरोप करत आज शिरोळ तहसील कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढला. सैनिक टाकळी गावच्या हद्दीतील रिकाम्या जागेत एमआयडीसी उभारण्याचा घाट यड्रावकर यांनीच घातल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. यावेळी आंदोलकांनी तहसील कार्यालयाचे लोखंडी गेट तोडले, प्रवेशद्वाराच्या काचा फोडल्या. गेट अंगावर पडल्याने एक पोलिस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाला. त्यानंतर आंदोलकांनी तहसील कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले..शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. सैनिक टाकळी एमआयडीसी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ, माजी सैनिक आणि महिला मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.मोर्चेकऱ्यांनी आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केला. सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा देण्याऐवजी गावात एमआयडीसी उभारून काय साध्य होणार, असा सवाल आंदोलकांनी केला. प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे गावातील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताला बाधा पोहोचणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला..मोर्चा तहसील कार्यालयात पोहोचल्यानंतर आंदोलकांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरील लोखंडी गेट तोडले. यावेळी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. गेट अंगावर पडल्याने एक पोलिस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाला. त्यानंतर काही आंदोलकांनी प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या काचाही फोडल्या..Sainik Takli MIDC protest : सैनिक टाकळी एमआयडीसीविरोधात शिरोळमध्ये राडा; प्रशासनाच्या कार्यालयाचे गेट तोडले, काचा फोडल्या, पोलिस कर्मचारी जखमी.अधिकाऱ्यांची भेट न झाल्याने संतापतहसील कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतरही सक्षम अधिकाऱ्यांनी मोर्चेकऱ्यांची थेट भेट घेतली नसल्याने आंदोलकांचा संताप आणखी वाढला. शिरोळ तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित नसल्याने आंदोलकांनी कार्यालयातच ठिय्या मांडला. जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला.दरम्यान, सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द करावा, या मागणीवर आंदोलक ठाम असून, मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे शिरोळ तहसील कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.