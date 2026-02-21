Rajendranagar Fire : राजेंद्रनगरात झोपड्या पेटविल्या; पूर्ववैमनस्यातून प्रकार, साहित्य जळून खाक

कोल्हापूर : राजेंद्रनगरात पूर्ववैमनस्यातून तीन झोपड्या पेट्रोल टाकून पेटविण्यात आल्या. मध्यरात्री बाराच्या सुमारास दत्त मंदिर परिसरात घडलेल्या प्रकाराने एकच धावपळ उडाली. चिंचोळे बोळ, कच्चा रस्ता यातून अग्निशमन दलाला बचाव कार्यात अडथळे आले. .झोपड्यांमध्ये कोणी राहण्यास नसल्याने जीवितहानी टळली. झोपड्या पेटविल्याप्रकरणी चंदर ऊर्फ पिंटू राजू लोंढे (वय ५०, रा. राजेंद्रनगर) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, संशयित चंदर लोंढे याचे विष्णू बल्लाळ याच्यासोबत काही दिवसांपूर्वी भांडण झाले होते. याप्रकरणी पोलिसांत नोंदही झाली होती. .रेल्वे स्थानकांमध्ये\nमोबाईल चोरीचे सत्र.मारहाणीत जखमी झालेल्या चंदरवर उपचारासाठी बल्लाळने खर्च देण्याचे ठरवून हा वाद आपसात मिटविण्यात आला होता; परंतु, गुरुवारी रात्री चंदर लोंढे याचा पुन्हा याच कारणातून वाद केला. मध्यरात्री साडेअकराच्या सुमारास विष्णू बल्लाळ याची झोपडी पेट्रोल टाकून पेटविली. ही घटना पाहून काही स्थानिकांनी तातडीने पोलिसांना कळविले..फिर्यादी विष्णू बल्लाळ यांनी पांडुरंग चौगुले यांची झोपडी भाड्याने घेतली होती. भंगारातील टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन असे साहित्य येथे ठेवले होते. आगीमध्ये सर्व साहित्याने पेट घेतला. आग पसरत गेल्याने बाजूच्या पांडुरंग चौगुले, विठ्ठल चौगुले, गीता भोसले, सोपान रसाळ यांच्याही झोपड्या पेटल्या. त्यांच्या झोपड्यांचे व आतील साहित्याचे सुमारे दीड लाखाचे नुकसान झाल्याची तक्रार राजारामपुरी पोलिसांत नोंदविण्यात आली आहे. .Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.बचावकार्यात अडथळे...राजेंद्रनगरातील शेवटचे टोक म्हणजे दत्त मंदिर परिसर आहे. येथे जाण्यासाठी पक्का रस्ताही नाही. अग्निशमन दलाची वाहने झोपडपट्टीतून मार्ग काढत याठिकाणी पोहोचली होती. लाकडी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू झोपड्यात असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले. यातच दोन कुटुंबातील वादाचा प्रकार सुरूच होता. यामुळे अग्निशमन दलाच्या बचाव कार्यामध्ये अनेक अडथळे आले..राजेंद्रनगरातील शेवटचे टोक म्हणजे दत्त मंदिर परिसर आहे. येथे जाण्यासाठी पक्का रस्ताही नाही. अग्निशमन दलाची वाहने झोपडपट्टीतून मार्ग काढत याठिकाणी पोहोचली होती. लाकडी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू झोपड्यात असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले. यातच दोन कुटुंबातील वादाचा प्रकार सुरूच होता. यामुळे अग्निशमन दलाच्या बचाव कार्यामध्ये अनेक अडथळे आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.