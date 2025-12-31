कोल्हापूर
Ichalkaranji Clash : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी धुमश्चक्री; माजी आमदार राजीव आवळे व पोलिस निरीक्षकांत झटापट
Former MLA Rajiv Awale and Police Inspector : उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या दिवशी शहापूर प्रभाग समिती कार्यालयाबाहेर राजकीय वातावरण तापले
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शहापूर प्रभाग समिती कार्यालयाबाहेर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. प्रवेशद्वारावर माजी आमदार राजीव आवळे, शहापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांच्यात जोरदार वादावादी होऊन परिस्थिती चिघळली.