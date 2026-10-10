केंद्र सरकारच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास कोगनोळी टोल नाक्यावर बेमुदत बंद, राजू शेट्टींचा सरकारला थेट इशारा

यंदाच्या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल मिळालीच पाहिजे. उत्पादन खर्च वाढला आहे, दुष्काळामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळालाच पाहिजे. कारखानदारांनी प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाक्यावर चक्का जाम करणार असल्याचा थेट इशारा राजू शेट्टी यांनी दिली. साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवारी(ता.10) जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते..या वेळी शेट्टी यांनी ऊसदरासह साखर उद्योगातील गैरव्यवहार, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कृषिपंपांची वीजबिल माफी आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणीप्रश्नावरून केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.ऊसतोडणीला होणारा विलंब आणि वाहतुकीमुळे साखर उताऱ्यात घट होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याची भरपाई म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे. तसेच १५ डिसेंबरनंतर तोडणी होणाऱ्या उसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर मिळाला पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली..शेट्टी म्हणाले, ‘‘ऊस उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक संकटात सापडत आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. खते, औषधे, मजुरी, ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या उसाला मात्र अपेक्षित दर मिळत नाही. साखर कारखानदार आपली आर्थिक गणिते मांडतात; मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला जात नाही. यंदाच्या गळीत हंगामात प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल मिळालीच पाहिजे. या मागणीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.’’.Raju Shetti vs Rajesh Kshirsagar : राजू शेट्टींच्या पोस्टरला कोल्हापुरी पायताण मारो आंदोलन, राजेश क्षीरसागरांचे कार्यकर्ते आक्रमक.राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पिके करपून जात असून शेतकरी आणि पशुधनासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी. महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम एक लाख रुपये करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..कृषिपंपांच्या वीजबिलाचा प्रश्न उपस्थित करताना शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्यातील १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची संपूर्ण वीजबिल माफी झाली पाहिजे. या योजनेत सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा. डोंगरी भागातील तसेच नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपांची सक्ती न करता नियमित वीजजोडण्या देण्यास सुरुवात करावी.’’.कृष्णा खोऱ्यातील पाणीप्रश्नावर बोलताना त्यांनी कोयना धरणातील पाण्याच्या वापराबाबत सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतला. सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिके पाण्याअभावी करपून जात आहेत. पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कोयना धरणातील जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर अरबी समुद्रात सोडण्याऐवजी ते संपूर्णपणे शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली..साखर उद्योग आर्थिक संकटातून जात असल्याचे सांगून शेट्टी म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ५० रुपये करावा. त्याचबरोबर सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७ रुपये ९७ पैशांवरून ७० रुपये करावा. इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आणि हप्त्यांचा भार साखर कारखान्यांवर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जासाठी संपूर्ण वर्षभराची व्याजसवलत आणि हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर करावी.’’ देशातील साखर उद्योगावर पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि १५ लाख कामगार व शेतमजुरांची उपजीविका अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांनी या उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याची मागणी केली. नाबार्ड, साखर विकास निधी किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे आणि साखर उताऱ्याच्या व्यवहारावरही शेट्टी यांनी गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, ‘‘अनेक साखर कारखान्यांमध्ये काटामारी आणि रिकव्हरीची चोरी केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. साखर साठ्याच्या व्यवहारातही काळाबाजार होत असल्याचा आमचा आरोप आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याचे वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले पाहिजेत. गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत साखर उत्पादन आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करावी. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा.’’.साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेत झालेल्या वाढीमुळे ऊस वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट असताना चुकीची ऊस उत्पादनवाढीची आकडेवारी दाखवून कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेत वाढ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. परिणामी कारखान्यांना ५० ते ७० किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणावा लागत आहे. या वाढीव वाहतुकीचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याने एक ते २५, २५ ते ५० आणि ५० ते १०० किलोमीटर अंतरासाठी ऊसतोडणी व वाहतुकीचे स्वतंत्र दर निश्चित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी अजित पोवार,अनिल पवार, मयुर बोर्डे, सुर्यभान जाधव, प्रकाश पोपळे, प्रकाश बालवडकर, घनश्याम चौधरी राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, चुन्नाप्पा पुजारी अॅड. योगेश पांडे, व्ही. एम. सिंह, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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