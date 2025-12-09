Kolhapur Success Story : गरिबी, कष्ट आणि जिद्द यांच्या बळावर राकेश सुरगोंड बनले क्लास वन अधिकारी; संघर्षमय प्रवास आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी कथा

कोल्हापूर : रामानंदनगर पुलावरील गजबजलेल्या चौकात मोठा फलक. क्लास वन अधिकारी राकेश महादेवी सिद्राम सुरगोंड असा त्यावर उल्लेख. उपविभागीय जल संधारण अधिकारीपदी निवड झालेल्या राकेश यांच्या संघर्षाची कहाणी सांगणारा हा फलक. .वडील गवंडी, काबाडकष्ट उपसणारी आई अन् भाड्याचे घर असा त्यांचा काटेरी प्रवास. गरिबीवर मात करत जीवनात यशस्वी कसे व्हावे, याचा दाखला त्यांच्या यशाने दिला आहे. रामानंदनगरात भाड्याच्या घरात सुरगोंड कुटुंबीय राहते. गवंडी वडील व आईचे अथक कष्ट पाहात राकेश यांचे शिक्षण सुरू होते. .Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले ‘क्लास वन’अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास.शाळा परिवेक्षणासाठी आलेल्या उपशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाने त्यांनी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहिले. घरच्या बेताच्या परिस्थितीत हे स्वप्न दुभंगले नाही. पैशांची कमरता असली तरी स्वप्नांची नाही,.हे त्यांच्यावर मनावर कोरले होते. गरिबी शाप न वाटता ती त्यांची शिक्षक बनली आणि तिने केवळ वास्तवाचे दर्शन घडवले नाही तर जिद्दीचा प्रवास करण्याचे बळ दिले. शैक्षणिक प्रगतीत गुणांची टक्केवारी उत्तम ठेवून त्यांनी अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षात स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरुवात केली..Success Story: 'ग्रामपंचायतीचा लिपिक झाला सांख्यिकी विस्तार अधिकारी'; डॉ. निशांत घोडके यांनी खडतर प्रवासातून घातली यशाला गवसणी...महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०२३ ला झालेल्या राज्यसेवा परीक्षेचे ते परीक्षार्थी होते. त्यात १५ गुण कमी मिळाल्याने नोकरीची संधी हुकली. त्याचवर्षी गट-क परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन ते महसूल सहायक झाले. मात्र, स्वप्नाला अजून मूर्त स्वरूप आले नव्हते. ध्येय होते क्लास वन अधिकारी होण्याचे..कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही, ही खूणगाठ मनाशी बांधून त्यांनी अभ्यासाला जोरदार तयारी केली. आयोगातर्फे २०२४ ला अभियांत्रिकी संवर्गाची परीक्षा दिली. त्याचा निकाल नोव्हेंबर २०२५ ला जाहीर झाला. .परीक्षेत त्यांनी राज्यात १३ वा क्रमांक मिळवला. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी ही क्लास वनची नोकरी मिळाल्यानंतर आई-वडिलांच्या कष्टाचे चीज झाल्याचा भाव त्यांच्या मनात होता. अधिकारी झाल्याचा त्यांचा आनंद मित्र परिवारात जल्लोषात साजरा झाला अन् रामानंदनगरच्या चौकातील हा फलक केवळ चर्चेचा नव्हे तर अनेकांसाठी प्रेरणास्त्रोत बनला आहे. .खासगी नोकऱ्या नाकारून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास राकेश यांचे महापालिकेच्या जरगनगरमधील लक्ष्मीबाई कृष्णाजी जरग विद्यामंदिरातून प्राथमिक शिक्षण झाले. त्यांनी न्यू हायस्कूलमधून दहावीला ८४ टक्के, तर एस. एम. लोहिया महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेतून ६७ टक्के गुण मिळविले. .केआयटी कॉलेजमधून अभियांत्रिकी शाखेत ९० टक्के गुणांची कमाई केली. चांगल्या वेतनाच्या खासगी नोकऱ्या नाकारून त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित केले..आई-वडिलांचे कष्ट, भावाची साथ नसती तर यश मिळाले नसते. यशासाठी परिस्थिती बदलायची नसते. दृष्टिकोन बदलला की, यशाचे मानकरी होता येते. सातत्य ठेवून स्वत:वर विश्वास ठेवला. तसेच अडचणींना मित्र बनवून यश मिळविल्याचा आनंद आहे.- राकेश सुरगोंड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.