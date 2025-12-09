कोल्हापूर

Kolhapur Success Story : गरिबी, कष्ट आणि जिद्द यांच्या बळावर राकेश सुरगोंड बनले क्लास वन अधिकारी; संघर्षमय प्रवास आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी कथा

Parents’ Hard Work Shaped His Dream of Becoming an Officer : १५ गुणांनी संधी हुकली तरी जिद्द ढळली नाही; २०२४ अभियांत्रिकी संवर्गात राज्यात १३ वा क्रमांक मिळवत स्वप्नाला दिले मूर्त रूप
Parents’ Hard Work Shaped His Dream of Becoming an Officer

Parents’ Hard Work Shaped His Dream of Becoming an Officer

sakal

संदीप खांडेकरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : रामानंदनगर पुलावरील गजबजलेल्या चौकात मोठा फलक. क्लास वन अधिकारी राकेश महादेवी सिद्राम सुरगोंड असा त्यावर उल्लेख. उपविभागीय जल संधारण अधिकारीपदी निवड झालेल्या राकेश यांच्या संघर्षाची कहाणी सांगणारा हा फलक.

Loading content, please wait...
Kolhapur
exam
Officer
mpsc
Dream
MPSC candidates
Work culture
MPSC results
hard
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com