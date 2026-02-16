कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञान वेगाने विस्तारले. जलस्रोत प्रदूषणमुक्तीच्या अनेक नवीन संकल्पना पुढे आल्या; पण कोल्हापूरचा श्वास असलेल्या रंकाळा प्रदूषणमुक्तीचा विचार तब्बल १४३ वर्षांपूर्वी झाला आणि त्यातूनच ‘धुण्याची चावी’ आकाराला आली. बहुआयामी असलेली ही योजना मात्र गेल्या काही वर्षात मोडकळीस आली आहे..मध्यंतरीच्या काळात या योजनेच्या जतनासाठी येथे स्मृतिवन उभारले. मात्र, सद्यःस्थिती पाहता निराशाजनक चित्र आहे. धुण्याची चावी म्हणजे कपडे धुण्यासाठी, अंघोळ करण्यासाठी, जनावरांच्या पाण्यासाठी किंवा त्यांना धुण्यासाठी एकाच ठिकाणी केलेली बहुआयामी योजना आहे. आपल्याकडे आजही प्रदूषण करू नका, असे आवाहन केले जाते. .वाहतूककोंडीसह गैरसोयींना पूर्णविराम.मात्र, लोकांना पर्याय दिले जात नाहीत. परंतु, रंकाळा तलाव प्रदूषणमुक्तीसाठीचा असा शाहूकालीन पर्याय म्हणून आजही ही योजना मार्गदर्शक ठरते. रंकाळा तलावातून रंकाळा टॉवरमार्गे सायफन पद्धतीने या ठिकाणी पाणी आणण्यात आले. त्याच्यासाठी कोणतीही इतर ऊर्जा वापरावी लागत नाही. जाऊळाचा बालगणेश मंदिरापासून दुधाळी मार्गावर ही योजना आहे. १८८३ मध्ये ही योजना कार्यरत झाली..दगडी कट्टे बांधून एकशे वीस नळ येथे जोडण्यात आले. प्रत्येक नळाखाली दगडाचे एक कुंड व कपडे धुण्यासाठी मोठा घडीव दगड अशी रचना. अंघोळीसाठी ३८ स्वतंत्र स्नानगृहेही येथे बांधण्यात आली. या ठिकाणी पाण्याचा वापर झाल्यानंतर या कुंडातून बाहेर पडणारे पाणी पाटाद्वारे शेतीला पुरवण्यात आले. .Kolhapur Child :“इजान, तुला जेवण वाढते…” आईच्या हाकेच्या काही क्षणांत पाच वर्षांच्या चिमुकला पाण्याच्या खड्ड्यात; कोल्हापूर हादरले.या योजनेसाठी त्यावेळी २५ हजार ७४० रुपये इतका खर्च आला होता. नंतरच्या काळात त्याच्या जतन व संवर्धनासाठी लाखो रुपयांचा खर्च झाला. वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत सत्तर ते ऐंशी नळ सुरू होते. दरम्यान, शहरात घराघरांत नळ आले आणि येथील नळांचाही वापर कमी होऊ लागला. त्यामुळे काही नळ बंद केले. दहा वर्षापूर्वी मुख्य जलवाहिनीतील गाळ काढून २९ नळ सुरू करण्यात आले. पण, पुढे त्यातील काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच सुरू राहिले..अशी असेल मोहीम...संत गाडगेबाबा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापूर अर्थ वॉरियर्स, ‘सकाळ’, जिल्हा प्रशासनासह विविध संस्था, संघटनांच्या पुढाकाराने २२ फेब्रुवारीला शहरातील जलतीर्थांची स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार आहे. सकाळी सात ते नऊ या वेळेत होणाऱ्या या मोहिमेत सहभागासाठी कोल्हापूरकरांनी स्वयंस्फूर्त नोंदणी सुरू केली आहे. .‘मी गाडगेबाबा मिशन स्वच्छ कोल्हापूर’ या अभियानांतर्गत सलग तिसऱ्या वर्षी शहरात हा उपक्रम होणार आहे. पंचगंगा घाट, रंकाळा, राजाराम तलाव, शिवाजी विद्यापीठ तलाव, कळंबा, कात्यायनी, कोटीतीर्थ, काशी विश्वेश्वर (अंबाबाई मंदिर) आदी ठिकाणी प्रातिनिधिक ही स्वच्छता मोहीम होईल. मोहिमेत तुम्हीही सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला जवळ असलेल्या परिसरात तुम्ही जाऊन स्वच्छता करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.