Kolhapur Lake : पर्यटकांचे आकर्षण असलेले राजहंस धोक्यात; रंकाळाप्रेमींची तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

Pollution Impact : प्रदूषित पाणी, प्रशासनाची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका आणि वेळेवर उपाययोजना न झाल्यास रंकाळा तलावाची परिसंस्था गंभीर संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
Swans at Rankala Lake amid concerns over disease and bird deaths.



सकाळ डिजिटल टीम
फुलेवाडी : ऐतिहासिक रंकाळ्यावर आठ दिवसांपासून अनेक राजहंस पक्षी मृत्युमुखी पडले आहेत. इतर जातीचे पक्षीही मरण पावत आहेत. राजहंस पक्ष्यांना मानमोडी रोग झाल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.

