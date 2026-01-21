Kolhapur Lake : पर्यटकांचे आकर्षण असलेले राजहंस धोक्यात; रंकाळाप्रेमींची तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

फुलेवाडी : ऐतिहासिक रंकाळ्यावर आठ दिवसांपासून अनेक राजहंस पक्षी मृत्युमुखी पडले आहेत. इतर जातीचे पक्षीही मरण पावत आहेत. राजहंस पक्ष्यांना मानमोडी रोग झाल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. .हा संसर्गजन्य आजार असल्याने येथील पक्ष्यांना लसीकरणाची गरज आहे. वेळीच काळजी घेतली नाही, तर रंकाळ्यावरील पक्षीवैभव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने विशेष लक्ष देऊन पक्ष्यांची काळजी घ्यावी; अशी मागणी रंकाळाप्रेमींनी केली आहे..Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.रंकाळाप्रेमी धनंजय लिंगम यांनी आजारी राजहंसास डॉक्टरांना दाखवले असता पक्ष्यांचे लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय जे पक्षी आजारी पडले आहेत त्यांना क्वारंटाईन करावे लागेल; अन्यथा हा संसर्गजन्य रोग इतर पक्ष्यांपर्यंत पसरला तर रंकाळ्यावरील पक्षी वैभव धोक्यात येऊ शकते. .रंकाळाप्रेमी या पक्ष्यांची विविध प्रकारे काळजी घेत असतात. परंतु पक्षी आजारी पडल्यानंतर शासनाचे अनेक विभाग ही जबाबदारी आमची नसल्याचे सांगत जबाबदारी टाळत असल्याचे दिसते. कोणीतरी ही जबाबदारी घेऊन लसीकरण करण्याची गरज आहे..Sindhudurg Tourism : मालवणच्या पलीकडे पर्यटनाचा नवा श्वास; सुरक्षित कयाकिंगमुळे वेंगुर्ले ‘लय भारी’.जे पक्षी मृत्युमुखी पडले आहेत त्यांची शवचिकित्सा करून आजाराचे निदान करावे व आजारी पक्षी आहेत त्यांच्यावर उपचार करावयास हवेत. याबाबत शासनाच्या विविध विभागांनी लक्ष घालावे; अशी मागणी रंकाळा संवर्धन संरक्षण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. .रंकाळा येथील धोबी घाट परिसरात राजहंस पक्षी डौलाने विहार करत असतात. रंकाळ्यावर फिरावयास येणाऱ्या पर्यटकांचे व लहान मुलांचे राजहंस आकर्षण ठरले आहेत. रंकाळ्यातील पाण्याचे विविध कारणाने प्रदूषण होत आहे. या प्रदूषित पाण्यामुळे येथील जलचर यांना मोठा फटका वारंवार बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.