Kolhapur Cleaning Cmpaign : ‘काढला कचरा; प्रदूषणमुक्तीचा नारा’ देत रंकाळा तलाव परिसरात नागरिकांची ऐतिहासिक स्वच्छता मोहीम

कोल्हापूर : सकाळी साडेसातपासून संध्यामठ, तांबट कमान, रंकाळा टॉवर आणि खराडे कॉलेज परिसरात स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने जमा झाले..ऐतिहासिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या रंकाळा तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात काटेरी झुडपे, रानटी वेली, लहान-लहान झाडे उगवली होती. तसेच प्लास्टिकच्या बाटल्या, काचेचे तुकडे, प्लास्टिक दोऱ्यांची पोती आणि इतर कचरा साचला होता. .Kolhapur Cleaning Cmpaign : दोन बोटींतून नदीतील कचरा बाहेर; आपदा मित्रांच्या धडाकेबाज कामगिरीने बदलला घाटाचा चेहरा.स्वयंसेवकांनी हातमोजे घालून हा सर्व कचरा वेचत ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमध्ये भरला. काही जणांनी तलावाच्या काठावरील झुडपे तोडून परिसर मोकळा केला, तर काहींनी काचेचे तुकडे आणि धोकादायक वस्तू वेगळ्या गोळा केल्या. .संध्यामठ परिसरातही नागरिकांनी स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेतला. तांबट कमान भागात रस्त्याकडेला साचलेला कचरा आणि प्लास्टिक हटवण्यात आले. खराडे कॉलेज परिसरात विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांसह स्वच्छता करत परिसर सुशोभित केला. .Kolhapur Cleaning Cmpaign : अवघ्या अडीच तासांत दोन टन कचरा हटवला; पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा झळाळून निघाला!.या मोहिमेत महिलांचाही लक्षणीय सहभाग दिसून आला. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीही मोहिमेत सहभागी होत गोळा केलेला कचरा तत्काळ उचलण्याची व्यवस्था केली..स्वच्छता ही केवळ एका दिवसाची मोहीम नसून ती एक जीवनशैली आहे. प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरुवात करायचे ठरवल्यास काहीही अवघड नाही. कोल्हापूरची ओळख केवळ 'रांगडं शहर' न राहता 'स्वच्छ आणि स्मार्ट शहर' म्हणून व्हावी, हीच अपेक्षा.- डॉ. रश्मी बहेनजी.स्वच्छतेसाठी जनतेने सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहू नये. स्वच्छता ही स्वतःपासून सुरू करावी. प्रत्येकाने मी कचरा गोळा करणार, कचरा टाकणार नाही यासाठी वचनबद्ध राहिले पाहिजे.- धनंजय लिंगम- लक्ष्मी चव्हाण, मोरेवाडी.