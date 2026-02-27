कोल्हापूर

Kolhapur Cleaning Cmpaign : ‘काढला कचरा; प्रदूषणमुक्तीचा नारा’ देत रंकाळा तलाव परिसरात नागरिकांची ऐतिहासिक स्वच्छता मोहीम

Rankala Lake : ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या रंकाळा तलाव परिसरात रविवारी नागरिकांनी ‘काढला कचरा; संध्यामठ, तांबट कमान आणि खराडे कॉलेज परिसरात स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येत प्लास्टिक, काचेचे तुकडे व काटेरी झुडपे हटवली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सकाळी साडेसातपासून संध्यामठ, तांबट कमान, रंकाळा टॉवर आणि खराडे कॉलेज परिसरात स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने जमा झाले.

