कोल्हापूर

Kolhapur City : रंकाळा परिसरात साकारणार ‘कमळ उद्यान ; महापौर रूपाराणी निकम यांची घोषणा ः ‘सकाळ’च्या पुढाकाराने जलतीर्थ स्‍वच्छता मोहीम

Lotus Garden : कोल्हापूरच्या तलावांच्या सौंदर्याला पुन्हा एकदा कमळांची किनार मिळणार आहे. ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेच्या निमित्ताने रंकाळा तलाव परिसरात ‘कमळ उद्यान’ साकारण्याची घोषणा महापौर रूपाराणी निकम यांनी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरातील कमळांच्या वेली असलेल्या तलावांची संख्या कमी झाली असून, जलतीर्थ स्‍वच्छता मोहिमेनिमित्ताने रंकाळा परिसरात ‘कमळ उद्यान’ साकारण्यात येत असल्याची घोषणा महापौर रूपाराणी निकम यांनी केली.

