Rare Indian Bird : इचलकरंजीत दुर्मीळ स्वर्गीय नर्तक पक्ष्याचे दर्शन; पक्षी निरीक्षकांसाठी पर्वणी

इचलकरंजी : शहरात स्वर्गीय नर्तक (इंडियन पॅराडाईज फ्लायकॅचर) या दुर्मीळ पक्ष्याचे रुबाबदार दर्शन झाले आहे. स्थानिक बोली भाषेत या पक्ष्याला स्वर्गीय नर्तक किंवा दुधराज असेही संबोधले जाते. शहरातील सीईटीपी-पाटील मळा परिसरात पक्षी निदर्शनास आला..प्राणीमित्र व पक्षी निरीक्षक आकाश कारवेकर यांनी या पक्ष्याचे निरीक्षण करून त्याची नोंद केली. या दुर्मीळ पक्ष्याच्या दर्शनामुळे परिसरातील पक्षीप्रेमींत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..स्वर्गीय नर्तक हा पक्षी आकर्षक रूपामुळे सहज लक्ष वेधून घेतो. शुभ्र पांढऱ्या रंगाचे शरीर, काळसर डोके, तुरा त्यावर काळ्या रंगाची छटा आणि विशेष म्हणजे लांब पांढरी शेपूट ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत..अन्न शोधताना हा पक्षी सतत चपळ हालचाली करत असल्यामुळे तो नृत्य करत असल्याचा भास होतो. याच वैशिष्ट्यामुळे त्याला स्वर्गीय नर्तक असे नाव मिळाले आहे. काही दिवसांपासून इचलकरंजी व परिसरात विविध पक्ष्यांचेही दर्शन होत असल्याची माहिती कारवेकर यांनी दिली. त्यात राखाडी धनेश, शिक्रा, घवाणी घुबड, बुटेड ईगल, हळद्या, रेड-नेप्ड फाल्कन, छोटा गोमेट, बल्गुली तसेच रोजी स्टार्लिंग या पक्ष्यांचा समावेश आहे.