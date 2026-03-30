White Squirrel Kolhapur : नेहमीची खार विसरा, ही आहे खास! कोल्हापुरात आढळली चक्क पांढरी शुभ्र खारुताई; काय आहे यामागचं रहस्य?

कोल्हापूर : शहरातील मानवी वस्तीजवळ दुर्मीळ पांढऱ्या रंगाच्या खारुताईंचे निरीक्षण (Rare White Squirrel Spotted in Kolhapur) नोंदवले असून, या घटनेवर आधारित संशोधन निबंधाला आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मान्यता मिळाली..१२ एप्रिल २०२५ ला सकाळी सुमारे सात वाजता पक्षीनिरीक्षण करताना मयुरेश रामपुरे व देवेंद्र भोसले यांना पांढऱ्या रंगाची खारुताई आढळली. निरीक्षणात त्याच परिसरात अशा दोन खारुताई असल्याचे स्पष्ट झाले. या दुर्मीळ घटनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन सखोल निरीक्षण सुरू केले. यात खारुताई ल्यूसीस्टिक प्रकारातील असल्याचे निष्पन्न झाले..देवेंद्र भोसले, मयुरेश रामपुरे व आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापिका कल्पना साबळे यांनी संशोधन निबंध तयार केला. हा निबंध 'Maydica' या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला असून, त्याला वैज्ञानिक मान्यता मिळाली आहे..शहरातील मानवी प्रभाव असलेल्या परिसरात दोन ल्यूसीस्टिक थ्री-स्ट्राइप्ड पाम स्क्विरल आढळल्या. या खारुताईंच्या अंगावरील नेहमीचा तपकिरी किंवा तांबूस रंग न दिसता फिकट पांढरा-करडा रंग आढळला. तसेच पाठीवरील वैशिष्ट्यपूर्ण तीन पट्टे अनुपस्थित असल्याचेही निरीक्षणात दिसले..अभ्यासात छत्रपती वाइल्डलाईफ फाउंडेशन, सह्याद्री शिलेदार सेवा ट्रस्ट, कोल्हापूर फोटोग्राफर असोसिएशनचे आशुतोष सूर्यवंशी, विनायक आळवेकर, शिरीष रामपुरे, ओंकार काटकर, शुभम कोठावळे यांनी सहभाग घेतला. मेढा येथील प्राध्यापक ओंकार यादव यांचे मार्गदर्शन लाभले. कोल्हापूर वन विभागासह तत्कालीन उपवनसंरक्षक कमलेश पाटील, वनक्षेत्रपाल रमेश कांबळे यांनी सहकार्य केले..अशा रंगातील बदल असलेल्या प्राण्यांना नैसर्गिक वातावरणात जगणे आव्हानात्मक असते. कारण त्यांची शिकार होण्याची शक्यता वाढते, तरीही अशा घटनांची नोंद करणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यातून जैवविविधता, अनुवंशिक विविधता आणि पर्यावरणीय बदलांविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते. कोल्हापुरातील या दुर्मीळ निरीक्षणामुळे स्थानिक परिसंस्थेतील जैविक विविधतेबाबत नव्याने प्रकाश पडला आहे.-देवेंद्र भोसले, वन्यजीव अभ्यासक.कोल्हापूरसारख्या मानवी प्रभाव असलेल्या भागात ल्यूसीस्टिक खारुताईंचे निरीक्षण करून त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने दस्तऐवजीकरण करणे, ही उल्लेखनीय बाब आहे. या संशोधनामुळे स्थानिकस्तरावरही उच्च दर्जाचे संशोधन होऊ शकते, हे सिद्ध झाले आहे. यामुळे जैवविविधतेच्या अभ्यासाला नवी दिशा मिळेल.-ओंकार यादव, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र विभाग.अनुवंशिक आजार म्हणजे कायल्यूसीझम (Leucism) हा एक अनुवंशिक विकार असून, त्यामध्ये शरीरातील मेलॅनिन रंगद्रव्याचे प्रमाण अंशतः किंवा पूर्णपणे कमी होते. त्यामुळे प्राण्यांच्या अंगावरील रंग फिकट किंवा पांढरट दिसतो. मात्र, अल्बिनिझमप्रमाणे डोळ्यांचा रंग बदलत नाही, तो सामान्य राहतो.