Ration Card Update : रेशनचे धान्य कायमचे बंद होणार, राज्य शासनाकडून सर्व जिल्ह्यांना याद्या जाहीर, केशरी व पिवळ्या शिधापत्रिकांचा पुरवठा थांबणार

State Government Ration Decision : रेशनचे धान्य कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या याद्या जाहीर; केशरी व पिवळ्या शिधापत्रिकांचा पुरवठा थांबणार.
Sandeep Shirguppe
Ration Supply Stopped Maharashtra : कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० हजार ३१० ग्राहकांना रेशनचे धान्य आता कधीच मिळणार नाही. कारण, यामध्ये काही शासकीय नोकर, ज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत धान्य घेतलेले नाही. तसेच मृत व्यक्तींचाही समावेश आहे. यांच्यापैकी कोणी पुन्हा धान्य सुरू करण्याची मागणी केली, तर ते निकषांत बसतात का, हे पाहून पुन्हा त्यांना धान्य सुरू करण्यात येईल.

