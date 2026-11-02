Anjanari Ghat Accident : गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरची पोलिस व्हॅनला जोराची धडक, आंजणारी घाटात भीषण अपघात; पोलिसासह कंटेनरचालक, क्लिनर ठार

लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटात शनिवारी (ता. ३१) मध्यरात्री काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात (Mumbai Goa Highway accident Ratnagiri) घडला. गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरने पोलिस व्हॅनला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. यामुळे व्हॅन थेट सुमारे दोनशे फूट खोल दरीत कोसळली. .या भीषण दुर्घटनेत हातखंबा वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस उपनिरीक्षक संतोष आप्पासाहेब गायकवाड (वय ५१) यांच्यासह कंटेनरचालक मदन हेमसिंग (वय ४१, रा. पाली, राजस्थान) आणि क्लिनर अशा तिघांचा मृत्यू झाला; तर पोलिस कर्मचारी अनिल अशोक शिंगाडे गंभीर जखमी झाले आहेत..Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष.शनिवारी (ता. ३१) रात्री ११.१५ वाजण्याच्या सुमारास आंजणारी घाटातील तीव्र उतारावर हा अपघात झाला. आंजणारी येथे अपघाताची माहिती मिळाल्याने शिंगाडे आणि गायकवाड हे पोलिस व्हॅनने पाहणीसाठी जात होते. त्याचवेळी गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या राजस्थान पासिंगच्या २२ चाकी कंटेनरने व्हॅनला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर व्हॅन रस्त्यालगतच्या खोल दरीत कोसळली, तर कंटेनरही रस्त्याच्या डाव्या बाजूला उलटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.