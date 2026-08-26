Ratnagiri MIDC D Plus Category : रत्नागिरीसाठी ऐतिहासिक निर्णय! एमआयडीसीचा दर्जा थेट 'ड प्लस'; उद्योजकांना मिळणार गडचिरोलीसारख्या बंपर सवलती

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात आता एक सुवर्ण अध्याय सुरू झाला आहे. रत्नागिरी एमआयडीसीचा दर्जा ‘क’ वर्गावरून थेट ‘ड प्लस’ वर्गात समाविष्ट करण्यात आला (Ratnagiri MIDC industrial development) आहे. त्यामुळे येथील उद्योजकांसाठी प्रगतीची नवी कवाडे उघडली आहेत. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली..या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे गडचिरोलीसारख्या विशेष औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती आणि सुविधा आता रत्नागिरीतील उद्योजकांना सहज उपलब्ध होत आहेत. बँक कर्ज आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा लाभ विनाव्यत्यय मिळेल..मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहेत. लोटे परशुराम परिसरासह जिल्ह्यातील एमआयडीसीमध्ये नव्या उद्योगांची मोठी भर पडली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे कोकणात रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी निर्माण होत आहेत..Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग.उद्योजकांना होणार फायदे...रत्नागिरी एमआयडीसी ‘क’ वर्गावरून ‘ड प्लस’मध्ये समावेश झाला आहे. त्यामुळे गडचिरोलीच्या धर्तीवर उद्योजकांना विशेष सवलती आणि सोप्या पद्धतीने बँक कर्ज मिळणार आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी रेड कार्पेट अंथरले जाणार आहे..Amba Ghat Road Repair : आंबा घाटात आधुनिक एरडॉक्स प्लेटस्चा वापर; खचलेल्या भागात 30 मीटर लांब, 5 मीटर उंच भिंत, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा मोठा निर्णय.जिल्ह्यात सुरू असलेले नवे प्रकल्पजिल्ह्यात १५० कोटींचा ऑइल प्रोजेक्ट सुरू‘कोकाकोला’ प्रकल्पातून दररोज ४० टनांचे ३० ट्रक मुंबईकडेलोटे एमआयडीसीत फिशिंग कंपन्यांसह ५ नव्या कंपन्यांसह ‘किल्ली’ वॉटर प्रॉडक्शनअडाळी येथे चार हजार कोटी रुपयांचा महाकाय सोलर प्रकल्पभारती शिपयार्डचे पहिले स्वदेशी जहाज यशस्वीरित्या रवाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.