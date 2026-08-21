कोल्हापूर

Ratnagiri Voter List : रत्नागिरीतील 1.31 लाख मतदार रडारवर; 'या' कारणामुळे अंतिम यादीतून नाव कापले जाणार? Digitization मध्ये राजापूर अव्वल

Ratnagiri voter list update : रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा मतदारसंघांत मतदार गणती व अर्ज वाटप शंभर टक्के पूर्ण झाले. मात्र, १.३१ लाख अर्ज प्रलंबित असून राजापूर डिजिटायझेशनमध्ये अव्वल ठरला आहे.
Ratnagiri voter form digitization percentage

Ratnagiri voter form digitization percentage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (एसआयआर/एसआरएस) कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील दापोली, गुहागर, चिपळूण, रत्नागिरी आणि राजापूर या सर्व पाचही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार गणती आणि अर्ज वाटपाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले (Ratnagiri voter list) आहे.

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