Ratnagiri Voter List : रत्नागिरीतील 1.31 लाख मतदार रडारवर; 'या' कारणामुळे अंतिम यादीतून नाव कापले जाणार? Digitization मध्ये राजापूर अव्वल

रत्नागिरी : विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (एसआयआर/एसआरएस) कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील दापोली, गुहागर, चिपळूण, रत्नागिरी आणि राजापूर या सर्व पाचही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार गणती आणि अर्ज वाटपाचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले (Ratnagiri voter list) आहे. .एकूण १३ लाख २९ हजार ४२ मतदारांपर्यंत पोहोचून अर्ज वाटप करण्यात प्रशासनाला यश आले. मात्र, स्थलांतरित, मृत किंवा अनुपस्थित मतदारांमुळे जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार ५९६ मतदारांचे अर्ज अद्याप जमा झालेले नाहीत. यामुळे या मतदारांची नावे अंतिम यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे..जिल्हा निवडणूक शाखेकडून ही अधिकृत माहिती मिळाली. यामध्ये ११ लाख ९७ हजार ४४६ मतदारांच्या अर्जांचे डिजिटायझेशन (९०.१० टक्के) यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेत राजापूर विधानसभा मतदारसंघाने जिल्ह्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. तेथे सर्वाधिक ९२.६६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे तर रत्नागिरी मतदारसंघ मागे राहिला आहे..Balumama Temple Scam : आदमापूर बाळूमामा मंदिरात 60 कोटी 75 लाखांचा अपहार; गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी SIT स्थापन, 'हे' अधिकारी करणार चौकशी!.जिल्ह्यातील सर्वाधिक अनकलेक्टेबल अर्ज रत्नागिरी मतदारसंघात (४३ हजार ५६९) नोंदवले गेले आहेत. डिजिटायझेशनचे उर्वरित काम अंतिम टप्प्यात आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. आपली मतदार नोंदणी किंवा यादीतील नाव तपासण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलला भेट द्या, असे आवाहन निवडणूक विभागाने केले आहे..जिल्ह्यात अर्ज जमा न केलेल्या मतदारांचा आकडा मोठा आहे. शासनाने या मोहिमेला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे मतदारांना विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रमामध्ये अर्ज भरून देण्याची संधी मिळाली आहे; अन्यथा जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार ५९६ मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Ladki Bahin Yojana Update : 1 कोटी 65 लाख महिला पात्र, लाडक्या बहिणींना सरकार सत्तेत असेपर्यंत योजनेचा लाभ मिळत राहील; CM फडणवीस यांची ग्वाही.विधानसभा मतदारसंघनिहाय आकडेवारीमतदारसंघ एकूण मतदार डिजिटायझेशन पूर्ण (टक्केवारी) जमा न झालेले अर्जदापोली २,९०,४४७ २,६४,८०४ २५,६४३गुहागर २,४२,४६८ २,२२,५७९ १९,८८९चिपळूण २,७१,४३३ २,४६,०४७ २५,३८६रत्नागिरी २,९१,५२० २,४७,९५१ ४३,५६९राजापूर २,३३,१७४ २,१६,०६५ १७,१०९एकूण १३,२९,०४२ ११,९७,४४६ १,३१,५९६दृष्टिक्षेपातविशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमजिल्ह्यात मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे काम शंभर टक्केजिल्ह्यात सर्वाधिक जमा न झालेले अर्ज रत्नागिरीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.