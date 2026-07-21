कोल्हापूर

Rautwadi Waterfall Parking Facility : राऊतवाडी धबधब्यावर पर्यटकांची तुफान गर्दी अन् तासनतास वाहतूक कोंडी! 300-400 वाहनांच्या पार्किंगसाठी 'हा' पर्याय उपलब्ध?

Rautwadi Waterfall parking facility : राधानगरीतील राऊतवाडी धबधब्यावर पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, वाहनतळ नसल्याने वाहतूक कोंडी वाढत आहे.
Rising Tourist Footfall at Rautwadi Waterfall

Rising Tourist Footfall at Rautwadi Waterfall

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

राधानगरी : अभयारण्य क्षेत्रातील राऊतवाडी धबधबा क्षेत्र सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमुळे सुरक्षित वर्षा पर्यटन स्थळ (Radhanagari monsoon tourism) बनले. पर्यटक आगमनात लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, वाहन तळ सुविधा अद्याप बाकी राहिली आहे. यातून वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहिली आहे. शेजारच्या माळवर वन्यजीव विभाग, पोलीस यंत्रणा व स्थानिक समितीने वाहनतळ सुविधा निर्माण केली, तरच गर्दी व वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Monsoon
Tourist
Traffic
radhanagari
picnic
Tourism Plan
radhanagari dam
Tourism
tourist attractions in Maharashtra

Related Stories

Nainital is witnessing record tourist footfall even during the monsoon season, boosting hotels, boating, local markets and tourism businesses across Uttarakhand.
Chandoli Sanctuary monsoon tourism guide
Amboli waterfall crowd today
Marleshwar Temple waterfall safety advisory