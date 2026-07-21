Rautwadi Waterfall Parking Facility : राऊतवाडी धबधब्यावर पर्यटकांची तुफान गर्दी अन् तासनतास वाहतूक कोंडी! 300-400 वाहनांच्या पार्किंगसाठी 'हा' पर्याय उपलब्ध?

राधानगरी : अभयारण्य क्षेत्रातील राऊतवाडी धबधबा क्षेत्र सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमुळे सुरक्षित वर्षा पर्यटन स्थळ (Radhanagari monsoon tourism) बनले. पर्यटक आगमनात लक्षणीय वाढ झाली. मात्र, वाहन तळ सुविधा अद्याप बाकी राहिली आहे. यातून वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहिली आहे. शेजारच्या माळवर वन्यजीव विभाग, पोलीस यंत्रणा व स्थानिक समितीने वाहनतळ सुविधा निर्माण केली, तरच गर्दी व वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणार आहे..धबधबा स्थळापासून अवघ्या तीनशे मीटरवर डिगेवाडी फाट्यालगत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ५० एकरांहून अधिक विना वापर खासगी मालकीची जमीन आहे. एकाच वेळी जवळपास ३००-४०० वाहनांचे पार्किंग होईल. इतकी मुबलक जमिनीची उपलब्धता असतानाही वाहन सुविधेचा विषय वन्यजीव विभाग, पोलिस व स्थानिक समितीकडून दुर्लक्षितच राहिला आहे..संबंधित जमीन मालकांशी चर्चेतून आणि सहमतीने वर्षा पर्यटन काळात या जमिनीच्या वापरातून तात्पुरते सुरक्षित वाहन तळ निर्माण करणे शक्य आहे. वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय होण्याच्या दृष्टीने या खाजगी क्षेत्रावर वाहन तळ उभारणीसाठी वन्यजीव, पोलिस आणि स्थानिक समितीने आश्वासक पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे..Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात.धबधबा स्थळी रविवारी आणि सुटीच्या दिवशी येणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि वर्दळ अधिकच वाढत आहे. सकाळी आठ वाजल्यापासूनच पर्यटक धबधबा स्थळी येण्यास सुरुवात होते. सकाळी आलेले पर्यटक दुपारी दोन वाजेपर्यंत परतीच्या प्रवासाला लागतात. याचवेळी धबधबा स्थळाकडून येणाऱ्या व धबधबास्थळाकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिकांना त्रास होण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था प्रश्नही संवेदनशील बनू लागला आहे..वाहनतळ सुविधाअभावी पर्यटक जागी मिळेल तेथे वाहने थांबवून धबधबास्थळी जातात. यातून वाहतूक व्यवस्थेला अडथळा येत आहे. पोलिस यंत्रणेवरील अतिरिक्त ताण वाढत आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहून बेशिस्त वाहतूक व पार्किंग समस्या दूर करण्यासाठी, डिगेवाडी फाट्यावर वाहनतळ उभारणीचा पर्याय उपयुक्त ठरणार आहे..Konkan Farmland Purchase : कुटुंबाला 54 एकर जमिनीचा नियम बदलला? कोकणातील बेसुमार जमीन खरेदीला मिळणार कायदेशीर बळ; पुन्हा 'सावकारी' युग येणार?.वाहनतळ दृष्टिक्षेपरविवार व सुटीदिवशी अधिकच भरगर्दी, वाहतूक कोंडीची तीव्रता वाढतेवाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदतधबधबास्थळावरील गर्दी नियंत्रित राखावाहतूक व्यवस्था सुरळीत राखण्यास पोलिस यंत्रणेस सहकार्य करावन्यजीव विभाग, पोलिस, स्थानिक समितीने संयुक्त पाहणीकरून खासगी जमिनीवर वाहन सुविधा निर्माण करावीजुलै ते सप्टेंबर अखेरीपर्यंत दररोज हजारो पर्यटकांसह वाहनांचे धबधबास्थळी आगमन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.