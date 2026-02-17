कोल्हापूर

Ichalkaranji RBSK : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रम खंडित ; दहा महिन्यांचा ९० लाखांचा भत्ता थकीत, एक तारखेपासून जिल्ह्यातील वाहन सेवा बंद

Child Health : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अंतर्गत हजारो मुलांची आरोग्य तपासणी थांबली आहे. तब्बल ९० लाखांचा वाहन भत्ता थकीत राहिल्याने ४२ वाहने १ फेब्रुवारीपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
RBSK mobile health unit

सकाळ वृत्तसेवा
संदीप जगताप

इचलकरंजी : केंद्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मुलांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असलेला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत शासनाच्या उदासीनतेमुळे खंडित झाला आहे.

