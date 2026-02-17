Ichalkaranji RBSK : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रम खंडित ; दहा महिन्यांचा ९० लाखांचा भत्ता थकीत, एक तारखेपासून जिल्ह्यातील वाहन सेवा बंद

संदीप जगतापइचलकरंजी : केंद्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मुलांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असलेला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत शासनाच्या उदासीनतेमुळे खंडित झाला आहे. .दहा महिन्यांचा सुमारे ९० लाख रुपयांचा वाहन भत्ता थकीत ठेवल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ वाहनधारकांनी १ फेब्रुवारीपासून सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, हजारो मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात अशी स्थिती निर्माण झाल्याने आरोग्य यंत्रणेतील उदासीनता समोर येत आहे..Ichalkaranji RBSK Scheme : वाहन भत्ता थकीत; ‘आरबीएसके’ची चाके अडखळली, मुलांच्या आरोग्य तपासणीवर संकट.जन्मापासून ते १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधील जन्मजात दोष, हृदयरोग, कुपोषण, विकासातील विलंब अशा ३२ गंभीर आरोग्य स्थितींची तपासणी या उपक्रमांतर्गत केली जाते. अनेक मुलांचे प्राण वेळेत निदान व उपचारामुळे वाचले आहेत. .ग्रामीण भागातील वाडी-वस्त्यांपर्यंत पोहोचणारी ही आरोग्यसेवा अनेक कुटुंबांसाठी जीवनदायी ठरली आहे; परंतु सध्या वाहनांचा भत्ता वेळेवर अदा न झाल्याने ही सेवा थांबली आहे..या उपक्रमात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ वाहने दरमहा सरासरी १५०० किमी प्रवास करून शाळांमध्ये आरोग्य तपासणी मोहीम राबवितात. प्रत्येक वाहनात दोन डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट आणि एक परिचारिका अशी प्रशिक्षित टीम असते. .Kolhapur Cancer : दोन वर्षांत साडेसहा हजार कर्करोग रुग्णांवर उपचार; जनआरोग्य योजनेचा मोठा दिलासा.एका वाहनाचा मासिक भत्ता २३ ते २५ हजार रुपये आहे. दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील या उपक्रमात असणारी वाहने तीस लाख रुपयांच्या थकबाकीमुळे अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. या उपक्रमासाठीचा निधी मंजुरी मंत्रिमंडळातून होणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्या प्रक्रियेत होणारा विलंब मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम करीत आहे..बालआरोग्य ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. मुलांचे आजार वेळेत ओळखले नाहीत. तर त्याचे दुष्परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतात. सध्या वाहनांचा भत्ता थकल्याने तपासणी थांबली आहे. .एखाद्या मुलाचे गंभीर आजाराचे निदान उशिरा झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? शासनाने तातडीने थकीत रकमेची तरतूद करून सेवा पूर्ववत सुरू करणे आवश्यक आहे; अन्यथा बाल आरोग्य मुलांचे आरोग्य प्रशासकीय फाईलमध्ये अडकून राहील. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम.जन्मापासून ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणीमुलांच्या जन्मावेळी दोष, रोग, कमतरता यांचे जलद निदान आरोग्य स्थितीचे निदान, मोफत उपचारबाल आरोग्य तपासणीशालेय आरोग्य कार्यक्रमाचा समावेशमुलांचे जीवनमान सुधारते आणि त्यांचे विकृती कमी होण्यास मदत दृष्टिक्षेपात.एका वाहनाचा महिना भत्ता - २३ ते २५ हजारमहिन्याचा सरासरी प्रवास - १५०० किलोमीटरकोल्हापूर जिल्ह्यात कार्यरत वाहने - ४२ वाहने.एका वाहनात दोन डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एका परिचारिकेचा समावेश वाहन फिरतीचे लॉगबुक राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात नियमितपणे जमा करण्यात आले नसल्यामुळे वाहनांची बिले सात महिन्यांपासून थकीत राहिली आहेत. या संदर्भात आमच्या कार्यालयाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.- डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.