कोल्हापूर

Ichalkaranji RBSK Scheme : वाहन भत्ता थकीत; ‘आरबीएसके’ची चाके अडखळली, मुलांच्या आरोग्य तपासणीवर संकट

Child Health Services : जन्मापासून ते १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘आरबीएसके’ उपक्रम सध्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. एप्रिल २०२५ पासून वाहन भत्ता थकीत
RBSK medical team vehicle visiting rural schools for child health screening.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
इचलकरंजी : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रमाअंतर्गत (आरबीएसके) राबविण्यात येणारी मुलांची आरोग्य तपासणी मोहीम सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसत आहे. उपक्रमासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा भत्ता एप्रिल २०२५ पासून थकीत आहे.

