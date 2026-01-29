Ichalkaranji RBSK Scheme : वाहन भत्ता थकीत; ‘आरबीएसके’ची चाके अडखळली, मुलांच्या आरोग्य तपासणीवर संकट

इचलकरंजी : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रमाअंतर्गत (आरबीएसके) राबविण्यात येणारी मुलांची आरोग्य तपासणी मोहीम सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसत आहे. उपक्रमासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा भत्ता एप्रिल २०२५ पासून थकीत आहे. .निधी रखडल्याने वाहनधारकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, मुलांची आरोग्य तपासणी व उपचार प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरबीएसके हा कार्यक्रम जन्मापासून ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. .Drug Racket Ichalkaranji : पंचगंगा नदी स्मशानभूमीजवळ १९ वर्षीय तरूण नशेची इंजेक्शन विकायचा, पोलिसांनी पकडताच धक्कादायक प्रकार समोर.मात्र, याच महत्त्वाच्या उपक्रमातील वाहन व्यवस्था आर्थिक संकटात सापडल्याने शासनाच्या आरोग्य सेवेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा वाहन भत्ता थकल्याचे प्रकार घडले आहेत. यावरून शासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा समोर येत असल्याची भावना वाहनधारकांमधून व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यात सध्या ४२ आरबीएसके वाहने कार्यरत आहेत. या वाहनांच्या माध्यमातून शासकीय शाळा, अंगणवाड्या तसेच ग्रामीण भागातील वाडी-वस्त्यांमध्ये मुलांची आरोग्य तपासणी केली जाते..Ichalkaranji Teachers : शाळा सुरू असली तरी शिक्षण खुंटलेले—इचलकरंजीतील कर्ण-मूकबधिर विद्यार्थ्यांची व्यथा.प्रत्येक वाहनामध्ये दोन डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट आणि एक परिचारिका असे वैद्यकीय पथक असते. ते ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करून जन्मजात दोष, हृदयरोग, कुपोषण, विकासातील विलंब आदी ३२ प्रकारच्या आरोग्य स्थितींचे निदान करते. .गंभीर आजार आढळून आल्यास संबंधित मुलांना दवाखान्यापर्यंत नेऊन मोफत व योग्य उपचार मिळवून दिले जातात. मात्र, सध्या निधीअभावी या उपक्रमाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे. सध्या काही वाहनधारक स्वतःच्या खर्चाने सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; पण अडचणी वाढल्याने काही वाहनधारकांनी सेवा बंद करण्याचा इशाराही दिला आहे. तसे झाल्यास शालेय आरोग्य तपासणी मोहीम ठप्प होऊन, मुलांच्या आजारांचे वेळेवर निदान व उपचार रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..उसनवारीवर सेवाप्रत्येक वाहन दरमहा सरासरी १५०० किलोमीटरचा प्रवास करते. इंधन, देखभाल आणि दुरुस्ती खर्चासाठी वाहनधारकांचे एका महिन्याचे बिल २३ ते २५ हजार रुपये इतके होते. मात्र, सात महिन्यांपासून भत्ता न मिळाल्याने अनेक वाहनधारकांना उसनवारी करून सेवा चालू ठेवावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.