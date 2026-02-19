कोल्हापूर

RTE Admission : एक किमी अंतराच्या अटीमुळे आरटीई प्रवेश ठरणार मृगजळ; हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात

Rural Students : गरजू आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देण्यासाठी राबवली जाणारी आरटीई योजना यंदा नवीन अंतर अटीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तीन व पाच किलोमीटरची अट रद्द
Parents and students concerned

अवधूत पाटील -सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : योजनातर राबवायची आहे; पण गरजूंना लाभही द्यायचा नाही, अशाच प्रकारचे धोरण शिक्षण विभागाने अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार (आरटीई) शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेशासाठी तीन व पाच किलोमीटर अंतराची अट कमी केली आहे.

