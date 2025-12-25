कोल्हापूर
Kagal : शब्दांशिवाय व्यक्त झाले मातृत्वाचे स्वप्न; कागलच्या सांगावमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जीवनाला नवा श्वास
Communication Challenge Handled with Sensitivity : प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसबा सांगाव येथे जन्मत: मूकबधिर मातेची सुरक्षित प्रसूती, डॉक्टर व स्टाफच्या सहा तासांच्या अथक प्रयत्नांना यश
कागल : जन्मत: मूकबधिर असलेल्या गरोदर मातेची प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसबा सांगाव येथे सुरक्षित प्रसूती करून आरोग्य विभागाने संवेदनशील व माणुसकीचे दर्शन घडवले. २० डिसेंबर रोजी सौ. अश्विनी प्रदीप आवळे (वय २५, खेप दुसरी, रा. कसबा सांगाव) यांना दुपारी बारा वाजता १०२ रुग्णवाहिकेद्वारे प्रसूतीसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले होते.