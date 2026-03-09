Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मार्चच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाई; वन्यप्राणी गावाकडे वळण्याची भीती

तुरूकवाडी : मार्चच्या प्रारंभीच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. प्रकल्पातील नैसर्गिक आणि कृत्रिम पाणवठे तळ गाठू लागले आहेत. यामुळे तहान भागविण्यासाठी हे वन्यप्राणी अधिवास सोडून थेट मानवी वस्तीकडे वळू लागल्याने व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील गावांत भीतीचे वातावरण आहे. .सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वन्यप्राण्यांच्या सोयीसाठी आणि पर्यटनासाठी दरवर्षी कोट्यवधींची विकासकामे हाती घेतली जातात. सध्या मार्चअखेर जवळ येत असल्याने वन विभागाची सर्व यंत्रणा नवीन बांधकामे पूर्ण करणे यात व्यस्त असल्याचे चित्र आहे. .Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?.सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या नादात वन्यप्राण्यांच्या मूलभूत गरजेकडे, म्हणजेच पाण्याकडे, प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आटले आहेत. .अशावेळी कृत्रिम पाणवठे हाच प्राण्यांसाठी मुख्य आधार असतो. मात्र, हे पाणवठे कोरडे पडल्याने बिबट्या, गवा, भेकर, सांबर यांसारखे प्राणी पाण्यासाठी भटकंती करत आहेत. पाण्यासाठी प्राणी वस्तीत येत असल्याने पाळीव जनावरांवर हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे. पाण्याच्या शोधात प्राणी जंगलाबाहेर पडल्याने शिकारी त्यांच्यावर टपून बसण्याची भय आहे..Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?. प्रशासनाच्या नियोजनाची कमतरतासह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे उन्हाची तीव्रता अधिक जाणवते. अशावेळी फेब्रुवारी-मार्चपासूनच पाण्याचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक ठिकाणी कृत्रिम पाणवटे कोरडे पडले आहेत. वनविभागाने तत्काळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून हे पाणवठे भरले नाहीत, तर वन्यप्राण्यांचे स्थलांतर रोखणे कठीण होईल..वन विभागाने केवळ सिमेंटच्या नवीन कामांवर आणि बिलांवर लक्ष केंद्रित न करता प्राधान्याने कोरड्या पडलेल्या पाणवट्यांत टँकरने पाणी भरले पाहिजे. वन्यप्राणी तहानलेले राहिले, तर ते गावांकडे येणारच. वन विभागाच्या नियोजनाच्या अभावामुळे भविष्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.- मनीषा पाटील,पंचायत समिती, शिराळा.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील लवकरच सर्व कृत्रिम पाणवठे भरले जाणार आहेत, त्यानुसार संपूर्ण नियोजन करत आहोत.- ऋषिकेश पाटील, वनक्षेत्रपाल, चांदोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.