Sakal Kolhapur : 'सकाळ' दिवाळी अंकास सलग दुसऱ्यावर्षी राज्यस्तरीय पुरस्कार; मुंबई मराठी वृत्तपत्र लेखक संघातर्फे गौरव

Diwali Ank Wins State Award : सलग दुसऱ्या वर्षी ‘सकाळ’ कोल्हापूरच्या दिवाळी अंकाला राज्यस्तरीय सन्मान मिळाला आहे. ‘संतुलित मन’ या मध्यवर्ती विषयावर आधारित अंकाला प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला असून उद्या पारितोषिक वितरण होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मुंबई येथील मराठी वृत्तपत्र लेखक संघातर्फे घेण्यात आलेल्या ५० व्या राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेत ‘सकाळ’ कोल्हापूर युनिटच्या ‘संतुलित मन’ या दिवाळी अंकास चंद्रकांत पाटणकर पुरस्कृत जगन्नाथ शंकरशेठ स्मृती उत्कृष्ट अंक पुरस्कार जाहीर झाला.

