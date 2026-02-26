Sakal Kolhapur : 'सकाळ' दिवाळी अंकास सलग दुसऱ्यावर्षी राज्यस्तरीय पुरस्कार; मुंबई मराठी वृत्तपत्र लेखक संघातर्फे गौरव

कोल्हापूर : मुंबई येथील मराठी वृत्तपत्र लेखक संघातर्फे घेण्यात आलेल्या ५० व्या राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेत ‘सकाळ’ कोल्हापूर युनिटच्या ‘संतुलित मन’ या दिवाळी अंकास चंद्रकांत पाटणकर पुरस्कृत जगन्नाथ शंकरशेठ स्मृती उत्कृष्ट अंक पुरस्कार जाहीर झाला. .‘सकाळ’च्या दिवाळी अंकास सलग दुसऱ्यावर्षी हा पुरस्कार मिळाला असून, गेल्यावर्षी पश्चिम घाटाच्या विविध पैलूंचा वेध घेणाऱ्या ‘निसर्गोत्सव’ दिवाळी अंकास हा पुरस्कार मिळाला होता. संघाचे अध्यक्ष रवींद्र मालुसरे यांनी या स्पर्धेचा निकाल घोषित केला..Sakal Book Festival: पुस्तक विक्रीचा उच्चांक! बालसाहित्यासह अध्यात्म, आरोग्य; व्यक्तिमत्त्व विकासावरील ग्रंथांना पसंती...श्री. मालुसरे म्हणाले, ‘दादर सार्वजनिक वाचनालय आणि काशिनाथ धुरू हॉल ट्रस्ट, मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबई आणि मराठी विचारधारा प्रतिष्ठान, गोरेगाव-मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज जन्म दिन व मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रम शुक्रवार (ता. २७) सायंकाळी ५.३० वाजता होणार आहे..यावेळी संघातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिष्ठा प्राप्त केलेल्या या दिवाळी अंक स्पर्धेचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. सर्वोत्कृष्ट अंक म्हणून मनोरंजनकार का. र. मित्र स्मृती पुरस्कारासाठी नवलाई (संपादक ः रवींद्र चव्हाण, डोंबिवली),.Dr Vijay Phulary: माणसाची खरी उन्नती ग्रंथ वाचनातूनच; कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, नव्या पिढीतील वाचकांचा गौरव!.तर चंद्रकांत पाटणकर पुरस्कृत जगन्नाथ शंकरशेठ स्मृती उत्कृष्ट अंक म्हणून ‘संतुलित मन- ‘सकाळ’, कोल्हापूर’ (संपादक ः निखिल पंडितराव) यांची निवड करण्यात आली. काही अंकांचा गौरव करण्यात येणार आहे.’ .दादर सार्वजनिक वाचनालयाचे प्रमुख कार्यवाह दत्ता कामथे यांच्या स्मरणार्थ वाचन चळवळीतील सेवाभावी कार्यकर्ता ‘ग्रंथसखा’ पुरस्कार अनिल शिनकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. वैभवशाली मराठी भाषेचे दगाबाज कोण? या विषयावरील राज्यस्तरीय लेख स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण होणार आहे, असे प्रमुख कार्यवाह प्रशांत घाडीगावकर यांनी कळवले आहे. नावीन्यपूर्ण संकल्पनेचा सन्मान.‘सकाळ’ कोल्हापूर युनिटच्या दिवाळी अंकास एक परंपरा आहे. एक मध्यवर्ती विषय घेऊन त्याच्या विविधांगी बाजूंचा सर्वांगीण वेध घेणे, हा त्याचा मुख्य गाभा असतो. स्वास्थ्य, दुर्गभ्रमंती, स्वराभिषेक, चित्रोत्सव, निसर्गोत्सव ही त्या मालिकेतील प्रातिनिधिक उदाहरणे. यावर्षी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. कालिदास पाटील यांच्या सहकार्यातून साकारलेल्या ‘संतुलित मन’ या दिवाळी अंकात मान्यवर- तज्ज्ञांचा लेखन सहभाग होता. या दिवाळी अंकाचे वाचकांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.