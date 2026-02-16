Sakal Proparty Expo : उत्स्फूर्त प्रतिसादात ‘सकाळ’ प्रॉपर्टी महायात्रेचा समारोप; कोल्हापूरकरांनी घेतली विविध प्रकल्पांची माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांच्या उदंड आणि उत्स्फूर्त प्रतिसादात दोन दिवस सुरू असलेल्या ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रे’चा समारोप आज झाला. सकाळपासून रात्रीपर्यंत या ठिकाणी फ्लॅट, रो हाऊसे, बंगलो, प्लॉट खरेदीदार इच्छुकांनी भेटी देऊन विविध प्रकल्पांची माहिती घेतली. पुण्यातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांची माहिती कोल्हापुरात एकाच छताखाली मिळाली. .यासाठी ‘सकाळ’ने घेतलेले प्रदर्शन मार्गदर्शनपर ठरले, अशा उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया प्रदर्शनात व्यक्त करण्यात आल्या. पुण्यातील रिअल इस्टेटमधील अनेक पर्यायांची माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध व्हावी, यासाठी हॉटेल पॅव्हेलियनच्या मधुसुदन हॉल येथे ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ हे प्रदर्शन भरविण्यात आले. शनिवार (ता. १४) व रविवार (ता. १५) असे दोन दिवस असलेल्या या प्रदर्शनाला समारोपाच्या दिवशी मोठ्या संख्येने कोल्हापूरकरांचा प्रतिसाद लाभला..Sakal Property Expo : पुण्यात घर घ्यायची सुवर्णसंधी ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ उद्यापासून; गुंतवणुकीचे पर्याय एकाच छताखाली.पुण्यात घर असावे, याकडे अनेकजणांचा कल वाढला असल्याचे दिसत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या प्रदर्शनात पुणे येथील फ्लॅट, बंगलो, रो-हाऊस, गृह प्रकल्प, व्यावसायिक प्रकल्प, रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पातील आरामदायी सदनिकांसह एन. ए. प्लॉटचे विविध पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते. .घर, प्लॉट खरेदीसाठी असलेल्या इच्छुकांना आपल्या बजेटमध्ये अपेक्षित आरामदायी घरांचे अनेक पर्याय प्रदर्शनात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. प्रदर्शनात काल, शनिवारी व आज अखेरच्या दिवशी सकाळी दहा वाजल्यापासून रात्री आठपर्यंत घर, प्लॉट खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या कोल्हापूरकरांनी मोठ्या संख्येने भेट दिली..Sakal Vastu: प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय; ‘सकाळ वास्तू प्लॉटिंग एक्स्पो’ला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद.घरे, प्लॉट, गृहप्रकल्पांच्या स्टॉल्सवर माहिती घेण्यासाठी गर्दी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. विशेषत: पुण्यातील बावधन, बालेवाडी, सोमाटणे, ताथवडे, बाणेर, हिंजवडी, वाकड यांसह अन्य परिसरातील घरे व गृहप्रकल्पांची माहिती घेण्याकडे मोठ्या प्रमाणात घर खरेदीदार इच्छुकांचा कल असल्याचे दिसून आले. .सर्वच स्टॉल्सवर गर्दीचे चित्र रात्री प्रदर्शनसंपेपर्यंत राहिले. ‘प्रदर्शनात घरे, गृहप्रकल्पांची माहिती देणाऱ्या स्टॉल्सला कोल्हापूरकरांनी भेटी देऊन चांगला प्रतिसाद दिला. येथील नागरिकांकडून पुण्यातील कोणत्या भागात घरांचे दर कसे आहेत, याची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. - रविराज कुलकर्णी, निधीशा बिल्डकॉन, .पुणे ‘प्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. स्टॉलला अनेकांनी भेटी देऊन माहिती घेतली. तसेच प्रदर्शन पाहिल्यानंतर पुण्यात क्षेत्र भेटीला अनेक घर खरेदीदार इच्छुक येणार आहेत. घरांसह विविध गृहप्रकल्पांचे चांगले बुकिंग होईल, असा विश्वास आहे.-विद्या कुलकर्णी, रोहन बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स, .पुणे ‘पुण्यातील प्रकल्पांची माहिती देणारे प्रदर्शन कोल्हापुरात भरविण्यात आले, हे आनंददायी आहे. येथून पुण्यात कोणत्या भागात कोणते प्रकल्प सुरू आहेत, याची माहिती मिळाली.- उमंग परमार, कोल्हापूर.‘पुण्यात कोठे घर घ्यायचे, याबाबत या प्रदर्शनात माहिती मिळाली. त्यामुळे पुण्यात जाण्याची गरज भासली नाही. एकंदरीत घरबसल्याच सर्व प्रकल्पांची तपशिलवार माहिती मिळाल्याचे समाधान मिळाले.- सुमित्रादेवी माने, नागरिक, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.