Ichlkaranji Shambhutirth : शंभूतीर्थाचा अंतिम टप्पा पूर्ण मुख्यमंत्री फडणवीस व संभाजी भिडे यांच्या उपस्थितीत होणार लोकार्पण

इचलकरंजी : येथील मलाबादे चौकात साकारण्यात येत असलेल्या 'शंभूतीर्थ'चे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या ठिकाणी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मूर्तीची शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सहा वाजता प्राणप्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. .तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संभाजी भिडे यांच्या हस्ते लवकरच लोकार्पण होणार आहे. याबाबतची माहिती धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समितीचे अध्यक्ष गजानन महाजन यांनी दिली..छत्रपती संभाजी महाराज यांची ब्रॉँझच्या धातूमध्ये साडेअकरा फूट उंच, तर १५०० किलो वजनाची भव्य मूर्ती तयार केली आहे. मूर्तीच्या निर्मितीसाठी २५ लाख रुपये खर्च आला असून, तो लोकवर्गणीतून उभा केला आहे. .कोल्हापूरचे संजीव संकपाळ व अतुल डाके यांनी ही मूर्ती तयार केली आहे. बुधवारी (ता. ३) शहरात या मूर्तीचे आगमन होणार आहे. राजर्षी शाहू पुतळ्यापासून वाद्यांच्या निनादात मलाबादे चौकापर्यंत मूर्ती आणण्यात येणार आहे. ४ रोजी मूर्ती चौथऱ्यावर उभी केली जाणार आहे. ५ डिसेंबरला पहाटे मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. .सायंकाळी सहा वाजता दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांचा 'श्वासात राजं, ध्यासात राजं' हा छत्रपतींच्या जीवनावरील संगीतमय कार्यक्रम होणार आहे. ६ रोजी सांयकाळी चार वाजता एक हजार ढोल पथकाच्या वादनातून महाराजांना मानवंदना देण्यात येणार आहे. .मूर्तीच्या मागील बाजूस ५१ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारण्यात येणार आहे. त्यावर भगवा ध्वज फडकणार आहे. यावेळी सचिव प्रसाद जाधव, मंगेश मस्कर, समीर मुदगल, सुनील इंगळे, महेश जाधव, सतीश घोरपडे, संतोष सावंत, अभिनव सुतार, युवराज बोने-पाटील आदी उपस्थित होते.