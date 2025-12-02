कोल्हापूर

Ichlkaranji Shambhutirth : शंभूतीर्थाचा अंतिम टप्पा पूर्ण मुख्यमंत्री फडणवीस व संभाजी भिडे यांच्या उपस्थितीत होणार लोकार्पण

Shambhutirth Project Nears Completion : मलाबादे चौकात साकारण्यात येत असलेल्या ‘शंभूतीर्थ’चे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या ठिकाणी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मूर्तीची शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सहा वाजता प्राणप्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.
