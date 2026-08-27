Sangli Narcotics Crime: धिंडवडे...आता नशेखोरांचा ‘खाकी’वरही हात; नशेखोरांचा वाढता धुमाकूळ ः भयमुक्ती, नशामुक्तीचे ‘इव्हेंट’ ठरताहेत नुसतेच ‘फार्स’

सांगली: नशेखोर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांनी शहरासह परिसरात उच्छाद मांडला असून, आता सामान्य नागरिकांसह खुद्द खाकी वर्दीवरही हात टाकण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. पोलिस यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले आहेत. मिरजेतील मुख्य रस्त्यावर नशेखोरांनी थेट एसटी बसवर हल्ला चढवला. एवढ्यावरच न थांबता, यावेळी मध्यस्थी करणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्यावरही चाकूने जीवघेणा वार करण्यात आला. या खळबळजनक घटनेमुळे ‘पोलिसच सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्यांचे काय,’ हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..कीकडे सांगली जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून ‘नशामुक्ती, भयमुक्ती’चा ‘इव्हेंट’ आणि जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवले जात असताना, दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे या घटनेने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सांगली-मिरजेतील गल्लीबोळात नशेखोरांचा उघडपणे धिंगाणा सुरू आहे. केवळ मुख्य रस्तेच नव्हे, तर निवासी भागही आता सुरक्षित राहिलेले नाहीत. कालच संजयनगर परिसरात नशेखोरांच्या एका टोळीने हैदोस घालत अनेक गाड्यांची तोडफोड केली..Jayant Patil BJP Entry : जयंत पाटील भाजपात जाणार?, ४५ वर्षे खांद्याला खांदा देणाऱ्या दिलीप तात्यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमात केला खुलासा.त्यानंतर शामरावनगर भागातही असाच प्रकार घडला. नशेखोरांनी भरदुपारी हातात चाकू नाचवत स्थानिक नागरिकांना धाक दाखवला. दिवसाढवळ्या घडणाऱ्या या प्रकारांमुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक घराबाहेर पडण्यासही घाबरत असून संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण आहे. पोलिसांकडून शहरात नशामुक्तीसाठी विविध उपक्रम आणि ‘इव्हेंट’ साजरे केले जात आहेत. मात्र, अशा ‘इव्हेंट’चा नशेखोरांवर काडीचाही परिणाम झालेला दिसत नाही. पोलिसांचा धाक पूर्णपणे संपल्याचे चित्र आहे..स्थानिक पोलिसांचे लागेबंधे?गुंडगिरी आणि अवैध अमली पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी ‘गुंडाविरोधी पथक’ कार्यरत आहे. हे केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात आहे. त्याला मनुष्यबळाच्या कमतरतेसह खमक्या अधिकाऱ्याची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पोलिस ठाण्यातील काही कर्मचाऱ्यांचे नशेखोरांशी व ड्रग्स विक्रेत्यांशी लागेबंधे असल्याचा गंभीर संशय नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे..Jayant Patil BJP Entry : जयंत पाटील भाजपात जाणार?, ४५ वर्षे खांद्याला खांदा देणाऱ्या दिलीप तात्यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमात केला खुलासा.‘डार्क स्पॉट’वरील नौटंकीशहरातील वीस ‘डार्क स्पॉट’ शोधून काढत त्यांची वृत्तमालिका ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर ‘एलसीबी’चे निरीक्षक संजीव झाडे स्वतः दांडके घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांकडून नव्याचे नऊ दिवस नौटंकी करण्यात आली. आता हेच ‘डार्क स्पॉट’ पुन्हा नशेखोरांच्या ताब्यात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.