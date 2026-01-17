कोल्हापूर

Sangli Municipal Corporation Election : सांगली महापालिकेत तब्बल ३१ हजार लोकांनी उमेदवारांना टाळलं, ‘नोटा’ ला दिली पसंती

Sangli Civic Election Results : सांगली महापालिका निवडणुकीत तब्बल ३१ हजार मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडत उमेदवारांवर नाराजी व्यक्त केली. नेमकी कारणं काय?
esakal

Sandeep Shirguppe
Municipal Election NOTA Trend : ईव्हीएमवर ‘नोटा’चा पर्याय आहे, तरीही उमेदवार बिनविरोध कसे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. याचवेळी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकीत ३० हजार ९७६ वेळेस नोटाचे बटण दाबले गेले आहे. प्रभाग क्रमांक ७ मधील अनुसूचित जाती (महिला) या गटात ९०४ मतदारांनी ‘वरील पैकी एकही नाही’ असा पर्याय निवडला आहे. महापालिकेतील ७८ प्रभागांपैकी १८ ठिकाणी पाचशेपेक्षा अधिक मतदारांनी नोटाला पसंती दिली आहे.

