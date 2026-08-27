Sangli Property Tax: घरपट्टीबाबत आज समितीची बैठकतालीम, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, रेडीरेकनरवर होणार चर्चा

सांगली: भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कर आकारणीबाबत नागरिकांच्या आणि विविध संघटनांच्या तक्रारी आहेत. तक्रारींची दखल घेण्यासाठी समिती तयार केली आहे. त्या समितीची बैठक गुरुवारी (ता. २७) दुपारी ४ वाजता होणार आहे. तालीम, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, रेडीरेकनर विषयांवर चर्चा होणार आहे..महानगरपालिकेतर्फे चालू आर्थिक वर्षापासून मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्य आधारित पद्धतीनुसार लागू करण्यात आली आहे. या आकारणीबाबत विविध संघटना, मिळकतधारक, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, नगरसेवक यांच्याकडून सूचना, हरकती, तक्रारी प्राप्त होत आहेत..Jayant Patil BJP Entry : जयंत पाटील भाजपात जाणार?, ४५ वर्षे खांद्याला खांदा देणाऱ्या दिलीप तात्यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमात केला खुलासा.तसेच काही संघटनांकडून आंदोलन व उपोषण केले जात आहे. त्या अनुषंगाने तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच आवश्यक समन्वय साधणे, तक्रारींचे परीक्षण करणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे महासभेच्या अधिकार क्षेत्रातील धोरणात्मक बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करणे, या उद्देशाने समिती गठित करण्यात आली आहे..महापौर तथा समितीचे अध्यक्ष यांच्या सूचनेनुसार समितीची बैठक गुरुवारी स्थायी समिती सभागृहात होणार आहे. बैठकीत तालीम, आखाडे, क्रीडांगण, व्यायाम मंडळ यांच्या कर आकारणी, शैक्षणिक संंस्थांची कर आकारणी, धर्मादाय नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्था, स्वयंसेवी संस्थेच्या मिळकत कर आकारणीमध्ये अधिनियम कलम १३२ अंतर्गत सूट देण्याबाबत चर्चा करणे, ५०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींचा रेडीरेकनर रेटमुळे कर कमी झाला आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या आकारणी, या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे, असे सहायक आयुक्त तथा सदस्य सचिव आकाश डोईफोडे यांनी कळविले आहे..Parel-Chinchpokli: ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान राडा! धक्काबुक्की, दगडफेक अन् धार्मिक घोषणाबाजी; परळ-चिंचपोकळीत तणाव, Video Viral.बैठकीत विस्तृत चर्चेची मागणीबांधकामाखालची जागा आणि परत खुली जागा याचे डबल मूल्यांकन, बैठ्या घरांना सदनिकेचे दर लावले आहेत. वापर प्रकार व वापर भारांकाचा विषय, उपविधी तयार नसल्याने उपभोक्ता कराची वसुली, गुंठेवारी भागात बांधकाम परवाने या विषयावर चर्चा व्हावी, या मागणीवर वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समिती ठाम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.