कोल्हापूर

Sangli Property Tax: घरपट्टीबाबत आज समितीची बैठकतालीम, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, रेडीरेकनरवर होणार चर्चा

Sangli Property Tax Committee Meeting on August 27: सांगली महापालिकेच्या भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कर आकारणीबाबत तक्रारींवर गुरुवारी समितीची बैठक होणार आहे.
Sangli Property Tax

Sangli Property Tax

esakal

Advit Iyer
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सांगली: भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कर आकारणीबाबत नागरिकांच्या आणि विविध संघटनांच्या तक्रारी आहेत. तक्रारींची दखल घेण्यासाठी समिती तयार केली आहे. त्या समितीची बैठक गुरुवारी (ता. २७) दुपारी ४ वाजता होणार आहे. तालीम, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, रेडीरेकनर विषयांवर चर्चा होणार आहे.

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