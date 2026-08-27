Sangli Dumper Accident: कसबे डिग्रजची महिला डंपरच्या धडकेत ठार ; विश्रामबागेत घटना; पती गंभीर जखमी; पोलिस नसल्याने नागरिक संतप्त

सांगली: विश्रामबाग येथील २४ तास वर्दळ असणाऱ्या आलदार चौकात आज दुपारी बाराच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. भरधाव डंपर (केए २८ एए ३९२७) ने दिलेल्या धडकेत विवाहितेचा जागीच चिरडून मृत्यू, तर पती जखमी झाले आहेत. सविता दीपक चव्हाण (वय ३९, कसबे डिग्रज, ता. मिरज) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तिचे पती दीपक प्रकाशराव चव्हाण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी डंपरचालक महंमद अफसर (उत्तर प्रदेश) याच्याविरोधात विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, चौकात वाहतूक पोलिस नसल्याने बेदरकार वाहतूक झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, चव्हाण दांपत्य ई-दुचाकी (एमएच १० ईबी २७९९) वरून विश्रामबाग भागातून जात होते. आलदार चौकात मागून येणारा डंपर त्यांच्या दुचाकीला घासून निघाला. त्यावेळी चालक चव्हाण यांना अंदाज आला नाही. सविता या डंपरखाली पडल्या. त्यांच्या डोक्यावरून डंपरचे चाक गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दीपक चव्हाण बाजूला फेकले गेल्याने किरकोळ जखमी झाले..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.हा अपघात अत्यंत गजबजलेल्या आलदार चौकात घडल्यामुळे घटनास्थळावर नागरिकांची गर्दी जमली. अपघातानंतर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच विश्रामबागचे निरीक्षक सुधीर भालेराव, वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक अजय सिंदकर यांनी भेट दिली. तातडीने पंचनामा करण्यात आला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला..BABAR AZAM T20I RECORD: बाबर आझमचा मोठा विक्रम; रोहित शर्मा अन् विराट कोहलीला मागे टाकत टी-२०मध्ये ठरला नंबर वन.वाहतूक पोलिसांची चौकात गरजआलदार चौक परिसरात शाळा, महाविद्यालय, मोठा मॉल, व्यापारी संकुले आहेत. या ठिकाणी २४ तास वाहतुकीची कोंडी असते. यापूर्वी या चौकात वाहतूक पोलिस नियुक्त होते. त्यांच्याकडून वाहतूक नियमन केले जात होते; परंतु पोलिस नसल्याने रस्यावर बेकायदेशीर पार्किंग होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीसाठी रस्ता चिंचोळा झाला आहे. त्यामुळे अपघात वाढत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.