Sanjay Gaikwad Row: "आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात..." ; संजय गायकवाडांवर खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांचा संताप!

कोल्हापूर : शिवाजी महाराजांशी संबंधित पुस्तकाच्या शीर्षकावरून प्रकाशकाला शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आमदार संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याबाबत खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकाराला त्यांनी जनतेच्या भावनांविरुद्धचा हल्ला म्हटले असून, सरकारने याबाबत तातडीने योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे..खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले, "आमदार गायकवाड यांचे हे वक्तव्य जनता कदापि सहन करणार नाही. कोणाबद्दल काय बोलायचे याचे भान त्यांना ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी बोलणे केले आहे, ते पूर्णपणे अयोग्य आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, "सरकारला या प्रकरणी लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र, या सरकारमध्ये काही गोष्टी तातडीने होत नाहीत, हेही वास्तव आहे." आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात नियम काय आहेत याची माहिती नसल्याचे सांगतानाच, गायकवाड यांच्या वक्तव्याला त्यांनी कठोर निषेध व्यक्त केला..दरम्यान, या प्रकरणात प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी गुरुवारी कोल्हापूरच्या राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तरीही पोलिसांनी संजय गायकवाड यांच्याविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर चर्चेला उधाण आले आहे..पुस्तकावरून वाद पेटला; शिंदे गटाच्या आमदाराचा संताप अनावर; प्रकाशकाला फोनवर अश्लील धमक्या, ऑडिओ व्हायरल.खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी स्पष्ट केले की, "संजय गायकवाड यांच्या या वक्तव्याकडे आता जनताच लक्ष देईल. कोणाबद्दल काय बोलायचे हे समजून घेणे प्रत्येकाला आवश्यक आहे." शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित पुस्तकाच्या शीर्षकावरून अशा प्रकारची धमकी देणे हे अत्यंत निंदनीय असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..या घटनेने कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक असल्याने, त्यांच्या नावाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर संवेदनशीलता बाळगणे गरजेचे असल्याचे अनेकांनी सांगितले. आमदार गायकवाड यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर जनतेचे लक्ष केंद्रित झाले असून, याबाबत सरकारची भूमिका काय राहील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.शाहू महाराज छत्रपती यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित कारवाई करावी. जनतेच्या भावना दुखावणाऱ्या वक्तव्यांना प्रोत्साहन मिळता कामा नये, असेही त्यांनी सूचित केले.