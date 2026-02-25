Sanjay Ghodawat : ग्रामीण पार्श्वभूमीतून जागतिक उद्योगसमूह उभारणाऱ्या संजय घोडावत यांना ‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’चा मानाचा सन्मान

जयसिंगपूर : अतिग्रे (ता. हातकणंगले) येथील संजय घोडावत विद्यापीठाचे अध्यक्ष संजय घोडावत यांचा ‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला..नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘‘द ज्वेलस ऑफ इंडिया-भारत की शान, भारत का अभिमान’’ पुरस्कार वितरण व पुस्तक प्रकाशन सोहळा हॉटेल द अशोका येथे उत्साहात पार पडला. .ग्रामीण भागातील चिमुकल्यांची आंतरराष्ट्रीय झेप! मलेशियात भारताला सुवर्णपदक, ३६ देशांतील स्पर्धकांमध्ये पठकावला प्रथम क्रमांक.या सोहळ्यात संजय घोडावत समूहाचे संस्थापक व अध्यक्ष संजय दानचंद घोडावत यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. .‘‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’’ हा पुरस्कार यावेळी त्यांना प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले..Kolhapur Chamber Awards : फाउंड्री उद्योगासह व्यापार, उद्योजकांचे प्रश्न संसदेत मांडू; प्रवीण खंडेलवाल कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स पुरस्कार वितरण सोहळा.ग्रामीण पार्श्वभूमीतून जागतिक स्तरावर उद्योगसमूह उभारण्याचा त्यांचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. संजय घोडावत ग्रुप महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक, शिक्षण, नागरी विमान, ऊर्जा, रिअल इस्टेट, दैनंदिन घरगुती वस्तू व रिटेल अशा सर्वच क्षेत्रात कार्यरत आहे. . यावेळी प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपतींचा परिचय असणाऱ्या ‘‘मास्टर इन द आर्ट ऑफ स्टिम्युलस, रिस्पॉन्स अँड ग्रोथ’’ या पुस्तकात घोडावत यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाचा समावेश करण्यात आला असून, भारतीय उद्योजकतेचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. .अकरा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांनी रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. वीस हजारांहून अधिक विद्यार्थी संजय घोडावत शिक्षण समूहामध्ये शिक्षण घेत आहेत.सौ. सुशीला दानचंद घोडावत चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अंध मुलांसाठी शाळा, वृद्धाश्रम, रक्तदान शिबिरे, वृक्षारोपण कार्यक्रम होत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.