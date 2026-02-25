कोल्हापूर

Sanjay Ghodawat : ग्रामीण पार्श्वभूमीतून जागतिक उद्योगसमूह उभारणाऱ्या संजय घोडावत यांना ‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’चा मानाचा सन्मान

‘The Jewels of India’ Award : संजय घोडावत यांना नवी दिल्लीत प्रतिष्ठेचा ‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संजय घोडावत समूह चे संस्थापक व अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ग्रामीण पार्श्वभूमीतून उभारलेले जागतिक स्तरावरील उद्योगसमूह आज भारतीय उद्योजकतेचे प्रतीक ठरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : अतिग्रे (ता. हातकणंगले) येथील संजय घोडावत  विद्यापीठाचे अध्यक्ष संजय घोडावत यांचा ‘द ज्वेल्स ऑफ इंडिया’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.

