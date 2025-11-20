कोल्हापूर

kolhapur kagal politics: मुश्रीफ -राजे गट एकत्र आल्यानंतर, मंडलिकांनी वेगळी चाल खेळली; संजय घाटगेंची भेट घेत केली बंद खोलीत चर्चा

Mandlik–Ghatge Meeting: शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी भाजप नेते माजी आमदार संजय घाटगे यांची भेट घेतली. घाटगे यांच्या केनवडे येथील साखर कारखान्यांवर या दोघांत खलबते झाली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: कागल नगरपालिकेतील मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील अनपेक्षित युतीनंतर तालुक्याचे राजकीय वातावरण तापले असतानाच आज शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी भाजप नेते माजी आमदार संजय घाटगे यांची भेट घेतली.

Kolhapur
political
Discussion
Kagal
Political Culture
Meeting
sanjay mandlik

