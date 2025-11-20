kolhapur kagal politics: मुश्रीफ -राजे गट एकत्र आल्यानंतर, मंडलिकांनी वेगळी चाल खेळली; संजय घाटगेंची भेट घेत केली बंद खोलीत चर्चा

कोल्हापूर: कागल नगरपालिकेतील मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील अनपेक्षित युतीनंतर तालुक्याचे राजकीय वातावरण तापले असतानाच आज शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी भाजप नेते माजी आमदार संजय घाटगे यांची भेट घेतली. .घाटगे यांच्या केनवडे येथील साखर कारखान्यांवर या दोघांत खलबते झाली. त्यात कागलसह मुरगूड नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मदतीचा हात द्यावा, अशी साद प्रा. मंडलिक यांनी घातली..Kolhapur Kagal Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने कागलच राजकारण चालणार, मुश्रीफ -घाटगे युतीत सीएम फडणवीसांचा कितपत हात?.विधानसभा निवडणुकीपासून संजय घाटगे व मुश्रीफ यांच्यातील घरोबा वाढला होता. त्यामुळे कागल आणि मुरगूडमध्येही घाटगे हे जिकडे मुश्रीफ तिकडे जातील, अशी शक्यता होती. पण, कागलमध्ये मुश्रीफ यांची अनपेक्षितपणे समरजितसिंह घाटगे यांच्याशी आघाडी झाली. .त्यातच घाटगे यांना भाजपच्या नेतृत्वाने कोणालाही पक्षाचे ए, बी फॉर्म न देण्याचे आदेश दिले. पण, त्याचवेळी मुरगूडच्या निवडणुकीत घाटगे प्रा. मंडलिक यांच्यासोबत आहेत. कागलमध्ये त्यांना रोखण्यामागे मुरगूडमधील त्यांची भूमिका नडल्याचे बोलले जाते..Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ - समरजीत घाटगे जिंकले पण कार्यकर्ते हरले, मक्तेदारी निर्णयाने कागलकरांनी व्यक्त केला संताप.अशातच कागलमध्ये मुश्रीफ यांनी प्रा. मंडलिक यांनाही अंधारात ठेवून आघाडी केली. त्यातून प्रा. मंडलिक संतप्त झाले. त्यांनी कालच मुश्रीफ यांच्यावर टीका करताना कागलमधील सर्व जागांवर उमेदवार देण्याचा इशारा दिला होता. .त्यांच्या गटाकडून कागलमध्ये यापूर्वीच नगराध्यक्षपदासह सर्व जागांवर अर्ज दाखल केले आहेत. कागलमध्ये संजय घाटगे यांना मानणाराही वर्ग आहे; पण त्याचवेळी पक्षीय बंधनामुळे घाटगे यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे..या पार्श्वभूमीवर घाटगे यांच्या कारखान्यावरच आज प्रा. मंडलिक यांनी त्यांची भेट घेतली. या दोघांत दोन तासांहून अधिक काळ खलबते झाली. त्यात प्रा. मंडलिक यांनी त्यांना कागलमध्ये मदतीचा हात द्या, अशी साद घातली. त्यावर घाटगे काय निर्णय घेणार हे दोन-तीन दिवसांत समोर येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.