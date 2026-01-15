Former MP Sanjay Mandlik meeting former MLA Sanjay Ghatge at Annapurna Sugar Factory

sakal

कोल्हापूर

Mandlik - Ghatge : अगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ‘संक्रांत भेट’; अन्नपूर्णा कारखान्यावर दोन संजय यांची खलबतं

Zilla Parishad Elections : जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर होताच कागल तालुक्यातील राजकीय हालचाली वेगवान झाल्या असून, मंडलिक–घाटगे भेटीने चर्चांना उधाण आले आहे.
म्हाकवे : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होताच कागल तालुक्यात घडामोडी गतिमान झाल्या आहेत. आज (ता.१४) मकर संक्रांतीला दुपारी माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी माजी आमदार संजय घाटगे यांची अन्नपूर्णा शुगर कारखान्यावर भेट घेतली.

