Sant Balumama Temple Scam : मोठी बातमी! संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटींचा घोटाळा; माजी प्रशासकासह देवस्थान समिती सचिवांवर गुन्हा दाखल, भाविकांमध्ये तीव्र संताप

गारगोटी/कोल्हापूर : महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरातमधील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील संत बाळूमामा देवस्थानच्या व्यवहारात ६० कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा भुदरगड पोलिस ठाण्यात दाखल (Admapur temple financial fraud investigation) झाला. यात तत्कालिन प्रशासक व कार्याध्यक्षा धर्मादाय निरीक्षक रागिणी झुंजारराव खडके (रा. कोल्हापूर) व संत बाळूमामा देवस्थान सचिव रावसाहेब बिराप्पा कोणकेरी (रा. भडगाव, गडहिंग्लज) यांच्यासह सर्व संबंधित विश्वस्त, व्यापारी, कंत्राटदार आदींचा त्यात समावेश आहे..मेंढी विक्री व्यवहार, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत धर्मादाय आयुक्तालयातील निरीक्षक राजेंद्र रंगराव गडकरी (रा. बदलापूर, ठाणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकाराने भाविकांच्या श्रद्धेला तडा गेल्याची प्रतिक्रिया आहे..Konkan MLC Election : '5 वेळा पराभूत केलेल्या उमेदवारासाठी...'; उदय सामंतांचा तटकरेंच्या बिनविरोध निवडीवर थेट आक्षेप, महायुतीमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर?.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : मंदिरातील व्यवहारांतील गैरव्यवहारांमुळे खडके यांची देवस्थान समितीच्या कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु, देवस्थानमधील अनेक गैरव्यवहारात त्यांचाच सहभाग समोर आल्याने महिन्याभरापूर्वीच त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.जमिनींचे व्यवहार, मेंढी विक्री व्यवहारात घोटाळ्याचे आरोप होत असल्याने धर्मादाय आयुक्तालयाच्या मुंबई कार्यालयातून तपासणीचे आदेश देण्यात आले होते. मार्च २०२० ते मार्च २०२६ कालावधीतील देवस्थान समिती व्यवहारांत तब्बल ६० कोटी ७५ लाख २८ हजार रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.