Satej Patil and Malojiraje : सतेज पाटील, मालोजीराजे भाजपच्या स्वागत कक्षात, राजेश क्षीरसागरांना पाहून सतेज पाटील हात पुढे करत म्हणाले, काळजी घ्या...

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Politics : आमदार सतेज पाटील आणि माजी आमदार मालोजीराजे भाजप आणि आमदार क्षीरसागर यांच्या स्वागत कक्षात दिसले. एवढेच नव्हे तर आमदार राजेश क्षीरसागर यांना काळजी घेण्याचा सल्लाही आमदार पाटील यांनी दिला. निमित्त होतं सार्वजनिक गणेश मूर्ती विसर्जन मिरवणुकीचे.

