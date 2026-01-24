कोल्हापूर

Satej Patil : नृसिंहवाडीत महाविकास आघाडीचा रणशिंगनाद; भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

Fake Hindutva Allegation : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नृसिंहवाडीत महाविकास आघाडीच्या प्रचाराचा जोरदार प्रारंभ झाला.यावेळी आमदार सतेज पाटील यांनी भाजपवर नकली हिंदुत्व, रोजगार आणि विकासाच्या मुद्द्यावरून थेट हल्लाबोल केला.
MVA leaders addressing supporters during campaign launch at Narsinhwadi in Kolhapur district.

MVA leaders addressing supporters during campaign launch at Narsinhwadi in Kolhapur district.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नृसिंहवाडी : ‘तीस लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या वल्गना करणारे सरकार प्रत्यक्षात रोजगार किती देणार हे बोलत नाही. अहिल्यादेवींनी बांधलेला घाट व मंदिरे पाडून भाजप स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेते. शंकराचार्यांची पदवी काढून घेण्याचे पाप भाजपने केले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
satej patil
Mahavikas Aghadi
Political Culture
political parties
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Political satire

Related Stories

No stories found.