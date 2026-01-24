Satej Patil : नृसिंहवाडीत महाविकास आघाडीचा रणशिंगनाद; भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

नृसिंहवाडी : ‘तीस लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या वल्गना करणारे सरकार प्रत्यक्षात रोजगार किती देणार हे बोलत नाही. अहिल्यादेवींनी बांधलेला घाट व मंदिरे पाडून भाजप स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेते. शंकराचार्यांची पदवी काढून घेण्याचे पाप भाजपने केले आहे. .यामुळे भाजपचे नकली हिंदुत्व उघड झाले आहे. महापालिका निवडणुकीत जनता आमच्या पाठीशी राहिली, त्याप्रमाणे येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शिरोळ तालुक्याकडे सत्तेचा सुकाणू असणार आहे. .Jaysingpur Mahayuti : शिरोळ तालुक्यात महायुतीचं जमलं, पण चिन्हावर अडलं; निवडणुकीला रंगत.सत्तेचे सूत्र शिरोळ तालुक्यातूनच येणार असल्याने महाविकास आघाडीला बळ द्या’, असे आवाहन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी नृसिंहवाडी येथे केले. ते महाविकास आघाडीच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार प्रारंभ सभेत बोलत होते. .यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील, शिवसेना (उबाठा) जिल्हाप्रमुख संजय चौगुले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राजू शेट्टी म्हणाले,‘शिरोळ तालुका कुणाच्या बापजाद्यांच्या मालकीचा नाही. स्वतःला मालक म्हणविणाऱ्या काही नेत्यांनी उच्छाद मांडला आहे. .Mahayuti Politics : महायुतीकडून लोकशाहीवर बुलडोझर; कोल्हापूरच्या सभेत हर्षवर्धन सपकाळांचा घणाघाती आरोप.मात्र शिरोळ तालुक्यातील जनता स्वाभिमानी आहे. येत्या निवडणुकीत जनताच महायुतीला जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही.’ यावेळी शिरोळच्या नगराध्यक्ष योगिता कांबळे, वैभव उगळे, शेखर पाटील, मधुकर पाटील, बंडू पाटील, सुवर्णा अपराध, .अर्चना धनवडे तसेच शिरोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वागत दरगू गावडे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.