Satej Patil SIR Process : SIR प्रक्रियेला केवळ ८ दिवसांची मुदतवाढ, मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक; सतेज पाटलांची सरकारवर जोरदार टीका

SIR Deadline Extension : विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेला भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासाठी केवळ आठ दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही मुदतवाढ अपुरी असून मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..भारत निवडणूक आयोगाने १५ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या (BLO) घरभेटींची मुदत ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार होती. तसेच मसुदा मतदार यादी १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार असून त्यानंतर १६ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. अंतिम मतदार यादी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे..पाटील म्हणाले, "SIR प्रक्रियेसाठी केवळ आठ दिवसांची दिलेली मुदतवाढ म्हणजे मतदारांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया आधीच संथगतीने सुरू आहे. अपुरे मनुष्यबळ, पावसाळा, जनजागृतीचा अभाव आणि कोट्यवधी मतदारांची संख्या लक्षात घेता ही प्रक्रिया पुढील आठ दिवसांत पूर्ण होणे अशक्य आहे.".Karnataka SIR Campaign : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानी नागरिक राहत होते कर्नाटकात; 'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान धक्कादायक प्रकार उघड, 'त्या' कुटुंबाचं दुबई कनेक्शन काय?.ते पुढे म्हणाले, "सरकारला खरोखर प्रत्येक पात्र मतदाराचा समावेश करायचा आहे की जाणूनबुजून मतदारांना वगळायचे आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारचा हेतू स्वच्छ असेल तर SIR प्रक्रियेस किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ तातडीने जाहीर करावी.".दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन कार्यक्रमाची माहिती देण्यासह त्याचा व्यापक प्रचार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनाही सुधारित वेळापत्रकाची लेखी माहिती देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.